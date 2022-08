Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 limite ses gains : Wall Street attendu dans le rouge

(AOF) - Les marchés européens ont réduit leurs gains dans le sillage de futurs sur indices américains en repli. La Banque de Chine a surpris en abaissant deux de ses principaux taux directeurs après plusieurs statistiques décevantes, dont les ventes au détail. Ces données économiques inférieures aux attentes pèsent sur le pétrole, qui perd plus de 3%. La séance sera marquée par la publication de l'indice manufacturier de la Fed de New York et de l'indice de confiance des constructeurs immobiliers, NAHB. Vers 12 heures, le CAC gagne 0,17% à 6 565 points et l'EuroStoxx50, 0,18% à 3 784 points.

Si l'action Henkel gagne désormais 1,08% à 65,48 euros, elle hésitait depuis ce matin entre la hausse et la baisse. Le géant des biens de consommation (Loctite, Schwarzkopf, Mir…) a pourtant relevé sa prévision de croissance interne 2022 à l'occasion de la présentation de résultats semestriels meilleurs que prévu. La firme allemande vise désormais une croissance organique comprise entre 4,5% et 6,5% contre de 3,5% à 5,5% auparavant. Le consensus s'élève à 5,1%.

A Paris, Valneva gagne 2,32% à 10,35 euros après l'annonce de la mise en place d'un programme " At-the-Market (ATM) " sur le Nasdaq d'un montant maximum de 75 millions de dollars sous forme d'American Depositary Shares (ADS). Le spécialiste des vaccins a l'intention d'utiliser le produit net de ce programme, principalement pour la recherche et le développement des candidats vaccins, son fonds de roulement et ses besoins généraux, à sa discrétion, en combinaison avec sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie existants.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les investisseurs attendent l'indice manufacturier de la Fed de New York à 14h30 et l'indice de confiance des constructeurs immobiliers, NAHB, pour août.

Vers 12 heures, l'euro perd 0,66% à 1,0196 dollar.