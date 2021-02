Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 limite les dégâts

(AOF) - En net repli à l'ouverture dans le sillage des clôtures très négatives de Wall Street et des places asiatiques, les Bourses européennes ont comblé depuis l'essentiel de leurs pertes. Comme en témoigne la hausse des futures américains, les investisseurs sont rassurés par la baisse des rendements obligataires aux Etats-Unis et en Europe après la nette augmentation de ces derniers jours liée à l'accélération des anticipations d'inflation aux Etats-Unis. Vers 12h, le CAC 40 cède 0,34% à 5 764 points après avoir perdu jusqu'à 1,6% en début de séance. L'Euro Stoxx 50 abandonne 0,41% à 3 670 points

L'impact de la crise du Covid-19 sur les comptes d'IAG a été colossal en 2020. Ainsi, la maison mère de British Airways et Iberia a accusé une perte nette de 6,9 milliards d'euros l'an dernier, contre un bénéfice net de 1,7 milliard d'euros en 2019. En Bourse, Le titre IAG progresse de 6,31 % à 198 pence, limitant sa chute à 48 % sur un an. La mauvaise nouvelle était attendue et c'est désormais vers l'avancée des campagnes de vaccination que les investisseurs tournent leurs regards.

Téléperformance domine la place parisienne de la tête et des épaules ce matin, gagnant 5,73% à 289,80 euros, après la publication hier soir d'une activité 2020 largement au-dessus des attentes. Les analystes ont tout particulièrement apprécié la "croissance organique extraordinaire de 23,3%" au quatrième trimestre, écrit LCM, "pulvérisant les prévisions". Il est vrai que le consensus tablait sur une croissance de 11,7% sur cette période.

Danone cède 1,54% à 57,60 euros, pénalisé par des prises de bénéfices après avoir atteint hier son plus haut niveau depuis la mi-juillet, soutenu par la spéculation. Les deux fonds activistes Bluebell Capital et Artisan Partners redoublent de coups sur la gestion du PDG du groupe agroalimentaire, Emmanuel Faber alors qu'un conseil d'administration est prévu lundi au sujet de la gouvernance. Ce matin, Artisan Partners a rendu publique une lettre adressée aux administrateurs de Danone dans laquelle il demande le départ au plus vite de l'actuel dirigeant.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, les dépenses de consommation des ménages en biens ont nettement baissé en janvier (-4,6% par rapport à décembre 2020) et retrouvent, après l'avoir dépassé en décembre, leur niveau d'un an plus tôt.

Sur un an, les prix à la consommation en France ont augmenté de 0,4 % en février 2021, après +0,6 % le mois précédent, selon la première estimation de l'Insee. Sur un mois, les prix se sont repliés de 0,1 %, après +0,2 % en janvier. Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé a augmenté de 0,7 % après +0,8 % en janvier. Sur un mois, il est stable après +0,3 % le mois précédent.

En février 2021, la confiance des ménages dans la situation économique est quasi stable en France. À 91, l'indice qui la synthétise perd un point et demeure sous sa moyenne de longue période.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des revenus et dépenses des ménages en janvier ainsi que des stocks des grossistes pour le même mois.

L'indice PMI de Chicago de février est attendu à 15h45 et la version finale de l'indice de confiance de l'université du Michigan en février, à 16h.

Vers 11h45, l'euro cède 0,46% à 1,2127 dollar.