Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 lesté par les banques après la faillite de la Silicon Valley Bank

(AOF) - Les marchés européens reculent de nouveau en dépit des mesures prises hier soir par les autorités américaines pour endiguer les risques de contagion liées à la faillite de la Silicon Valley Bank. Le secteur bancaire continue d’être le plus touché, d’autant que l’aversion pour le risque amplifie la baisse des taux longs. Le rendement du 10 ans allemand perd 19 points de base. Les investisseurs anticipent en outre une Fed moins agressive lors de sa prochaine réunion de politique monétaire. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 1,72% à 7 095 points et l'EuroStoxx50 cède 2,06% à 4 142 points.

En Europe, HSBC (-4,18% à 569,10 pence) a annoncé le rachat de la filiale britannique de la Silicon Valley Bank, qui a fait faillite, pour une livre symbolique. " Cette acquisition fait sens d'un point de vue stratégique pour nos activités au Royaume-Uni. Elle renforce notre activité de banque commerciale et améliore notre capacité à servir les entreprises innovantes et à croissance rapide, notamment dans les secteurs de la technologie et des sciences de la vie, au Royaume-Uni et à l'international " a déclaré le Directeur général, Noel Quinn.

A l’instar de vendredi, les banques figurent parmi les principales baisses du CAC 40 en dépit des mesures prises par les autorités américaines pour endiguer les risques de contagion liées à la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB). Société Générale chute de 5,23% à 24,14 euros, BNP Paribas de 4,80% à 57,36 euros et Crédit Agricole de 3,76% à 10,606 euros. Cette nouvelle baisse du secteur intervient aussi sur fond de forte baisse des taux longs dans un contexte de nette hausse de l'aversion pour le risque.

Sanofi baisse de 0,85% à 88,78 euros après l'annonce du rachat de Provention Bio, Inc., une entreprise biopharmaceutique américaine, spécialisée dans le développement de médicaments susceptibles de prévenir et d'intercepter les maladies à médiation immunitaire, dont le diabète de type 1. Le groupe français se portera acquéreur des actions en circulation de Provention, à raison 25 dollars américains par action, ce qui représente une transaction en numéraire d'un montant de 2,9 milliards de dollars américains.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue aujourd'hui.

A la mi-séance, l'euro gagne 0,24% à 1,0669 dollar.