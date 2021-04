(AOF) - Les marchés européens creusent leurs pertes à la mi-séance, qui est animée par les résultats d'entreprises. Non seulement les indices américains ont fini dans le rouge hier, mais ils devraient poursuivre sur cette tendance à l'ouverture. Sur le marché des taux, les rendements du 10 ans se tendent sur les deux rives de l'Atlantique. Paris sous-performe en raison des revenus décevants d'Atos et l'absence de visibilité sur la gouvernance de Danone. Vers 12 heures, le CAC 40 chute de 1,29% à 6 215 points tandis que l'EuroStoxx50 perd 0,72% à 3991 points.

BMW a levé le voile sur des résultats préliminaires supérieurs aux attentes lors du premier trimestre 2021. Le bénéfice imposable ressort ainsi à 3,76 milliards d'euros, contre 798 millions d'euros un an plus tôt. La marge d'Ebit dans la branche Automobile s'inscrit à 9,8 %, contre 1,3 %. Enfin, le free cash flow dans la branche Automobile atteint 2,52 milliards d'euros, contre -2,22 milliards d'euros un an plus tôt. En Bourse, BMW (-0,22 % à 87,51,12 euros) est emporté par la baisse des indices. L'excellente publication de Daimler, vendredi dernier, laissait augurer de bonnes choses pour ses concurrents.

A Paris, Atos (-6,74% à 57 euros) échoue à la dernière place du CAC 40, le spécialiste de la transformation numérique des entreprises ayant dévoilé des revenus trimestriels décevants. Ce dernier accumule les déceptions en 2021 : le projet d'acquisition de l'américain DXC Technology jugé trop ambitieux et finalement abandonné, les résultats 2020 mitigés et, au début du mois, la découverte d'erreurs comptables aux Etats-Unis. Confronté à une nouvelle performance décevante, le Directeur général, Elie Girard, a annoncé " une revue stratégique de portefeuille des actifs qui ne sont pas cœur de métier ".

Danone glisse parmi les derniers du CAC 40, avec un repli de 2,34% à 58,93 euros. Le géant de l'agroalimentaire a, certes, présenté un chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 légèrement au-dessus des attentes, mais les investisseurs n'y voient pas vraiment plus clair sur la gouvernance du groupe. En effet, Danone a confirmé être toujours à la recherche d'un nouveau dirigeant, bien que cela ne semble pas être sa priorité: "je ne veux me livrer à aucune spéculation sur le temps qu'il faudra pour trouver un nouveau DG", a déclaré ce matin le CFO du groupe

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice des prix à la production allemand a progressé de 0,9% en mars par rapport à février, soit 0,3 point de plus que ce qu'attendait le marché. Le mois précédent, il avait progressé de 0,7%. En données annualisées, l'indice des prix à la production a augmenté de de 3,7%, contre 3,3% attendus et un mois de février à 1,9%.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,18% à 1,2058 dollar.