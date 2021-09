Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 gagne 1% grâce à Wall Street, Lagardère en vedette

(AOF) - Les Bourses européennes sont bien orientées dans le sillage de la bonne performance de Wall Street en seconde partie de séance. Elles ne suivent pas les Bourses asiatiques, pénalisées par les déboires du groupe immobilier chinois, Evergrande. Le maintien de cette tendance favorable dépendra des statistiques américaines cet après-midi: inscriptions hebdomadaires au chômage et les ventes au détail. A Paris, Lagardère flambe, Vivendi s'apprêtant à lancer une OPA. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 1,01% à 6 650 points, tandis que l'EuroStoxx50 progresse de 0,87% à 4 182 points.

En Europe, Ryanair bondit de 6,28% à 16,32 euros l'action après avoir relevé son objectif de trafic de moyen terme. La compagnie aérienne irlandaise à bas coûts vise désormais le transport de 225 millions de passagers par an d'ici 2026, contre 200 millions de passagers auparavant. Un niveau bien supérieur aux prévisions d'UBS (203 millions), ainsi qu'au niveau de trafic pré-Covid (150 millions). Si Ryanair parvient à maintenir la rentabilité par passager, le consensus devra sans doute revoir à la hausse ses prévisions, souligne le broker.

C'est un coup d'éclat que l'on avait pas vu venir. En tout cas, pas si tôt. Et pourtant, l'annonce du lancement d'une OPA de Vivendi (-0,06% à 31,69 euros) sur Lagardère (+19,34% à 23,26 euros) ne saurait mieux tomber. En effet, d'un côté, la fin du statut particulier de commandite du groupe d'Arnaud Lagardère et les perquisitions menées cette semaine à son siège par le Parquet National Financier n'ont fait qu'affaiblir le pouvoir du dirigeant. De l'autre, l'empire médiatique de Vincent Bolloré arrive à un nouveau tournant de son histoire, avec l'introduction en bourse de sa pépite UMG.

Rothschild & Co s'adjuge près de 10% à 37,35 euros, soit l'une des meilleures performances du marché SRD au lendemain de l'annonce de résultats record. Le groupe financier a bénéficié des bonnes performance de ses métiers de conseil financier et de Merchant Banking. Le résultat avant impôt a bondi de 240% à 510 millions d'euros. L'investissement et dette privée (Merchant Banking) s'est en particulier distingué avec un résultat imposable de 185 millions d'euros (10 millions d'euros, un an auparavant), en raison de plus-values importantes réalisées et latentes et des revenus récurrents en hausse. Dans le conseil financier, le résultat avant impôt s'est élevé à 168 millions d'euros, en hausse de 105%

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage, des ventes au détail d'août et de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie de septembre. Suivront, enfin, les stocks des entreprises de juillet à 16h.

Vers 12h00, l'euro cède 0,42% à 1,1767 dollar.