Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 en panne et les autres indices européens en légère hausse

(AOF) - Les marchés européens progressent légèrement. Les cotations sur les places appartenant à Euronext ont cependant été interrompues depuis 9h49 en raison d'un problème technique. Les Bourses sont soutenues (une fois encore) par l'espoir à propos de l'adoption d'un plan de relation aux Etats-Unis. Les premiers résultats de la semaine en Europe, ceux de Philips et de Danone, sont également encourageants. Les publications de sociétés seront nombreuses ces prochains jours. Vers 12h00, le DAX 30 gagne 0,24% à 12 939 points et le FTSE 100 progresse de 0,12% à 5927 points.

Philips affichait la plus forte hausse de l'AEX, avant l'interruption des cotations, après avoir présenté des résultats trimestriels meilleurs que prévu, soutenus par la demande pour ses équipements de santé. Au troisième trimestre, le groupe d'électronique spécialisé dans la santé et les produits de "Soins personnels" (rasoirs, brosses à dents...) a généré un bénéfice net de 340 millions d'euros contre 280 millions d'euros, un an plus tôt. Plus significatif pour les analystes, l'Ebita ajusté a progressé de 31,90% à 476 millions d'euros, soit une marge de 15,4%, en amélioration de 3 points.

Avant l'interruption d'Euronext, Danone gagnait 1,4% à 54,04 euros, les investisseurs saluant la vaste réorganisation annoncée par le groupe agroalimentaire français dans le sillage d'un chiffre d'affaires trimestriel, pénalisé, comme attendu, par la crise sanitaire. L'ambition de la société est de revenir à son objectif de moyen terme de 3 à 5% de croissance rentable. Pour ce faire, le géant français a lancé une revue de ses activités. Il étude d'ores et déjà ses options en Argentine ainsi que concernant sa marque de produits nutritifs Vega.

Bis repetita. Compte tenu de la deuxième vague de Covid-19 qui déferle actuellement sur l'Europe, Getlink a retiré son objectif annuel d'Ebitda consolidé qui était de 350 millions d'euros. C'est la deuxième fois cette année que la crise sanitaire conduit le concessionnaire du tunnel sous la Manche à revoir sa copie. Il faut dire que les traces de cette épidémie se dessinent une nouvelle fois dans l'activité du troisième trimestre 2020. En effet, Getlink a accusé une baisse de 17% de son chiffre d'affaires (à taux de change constant), ce dernier ressortant à 252,1 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les investisseurs se contenteront à 16 heures de l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en novembre aux Etats-Unis.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,35% à 1,1757 dollar.