Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 en légère hausse, au-dessus des 7 000 points

(AOF) - Les marchés actions européens, à l'exception du Dax allemand, sont orientés en timide hausse à mi-séance. Les investisseurs ont pris connaissance dans la matinée de la confirmation à 9,2% sur un an de la hausse des prix à la consommation dans la zone euro en décembre, espérant désormais que les banques centrales se montrent moins agressives dans leurs prochaines décisions. Côté valeurs, BNP Paribas s'affiche comme l'une des plus fortes progressions de l'indice parisien. Vers midi, le CAC 40 gagne 0,17% à 7 089 points tandis que l'EuroStoxx 50 grappille 0,04% à 4 175 points.

En Europe, le groupe suisse du luxe Richemont , propriétaire de la maison de joaillerie Cartier, gagne 1,31% à 138,80 francs suisses et domine l'indice suisse SMI. Si ses ventes au titre de son troisième trimestre 2022-23 sont inférieures aux attentes, la division la plus rentable, la joaillerie, a mieux résisté que certains investisseurs ne le craignaient. Le groupe a affiché des ventes en hausse de 8% à 5,4 milliards d'euros (contre 4,9 milliards d'euros fin 2021), bien que celles-ci ont été freinées par la Chine avec l'explosion du nombre de cas de Covid-19.

A Paris, BNP Paribas (+1,71% à 60,51 euros) affiche l’une des plus fortes progressions de l’indice CAC 40. BMO Groupe Financier a confirmé la réception des autorisations réglementaires nécessaires pour finaliser l’acquisition de Bank of the West auprès de la banque française. " Sous réserve de la satisfaction des conditions de réalisation habituelles restantes énoncées dans l'accord ", l’opération devrait prendre effet le 1er février 2022. BNP Paribas avait annoncé la cession de sa filiale américaine pour 16,3 milliards de dollars (14,4 milliards d'euros) en décembre 2021.

Fnac-Darty (-7,17% à 33,94 euros) accuse la plus forte baisse du SBF 120. Hier, le groupe a fait état de résultats préliminaires 2022 dégradés, ce qui l'oblige à reporter d'un an son objectif de cash-flow libre opérationnel. Ce dernier est négatif à hauteur de 30 millions d'euros impacté par une baisse des ventes en décembre et par des effets négatifs du besoin en fonds de roulement. Il s'élevait à 170 millions d'euros en 2021. En conséquence, l'objectif de cash-flow libre cumulé d'environ 500 millions d'euros est étendu à la période 2021-2024. Ce montant était auparavant prévu sur la période 2021-2023.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d'inflation annuel de la zone euro a ralenti à 9,2% en décembre, contre 10,1% en novembre, selon les données finales d'Eurostat. Il s'agit du plus bas niveau de l'inflation depuis août 2022 en raison notamment du recul continu des prix de l'énergie. Les prix ont finalement reculé de 0,4% contre un consensus de -0,4% après -0,1% en novembre. L'inflation annuelle '"core", qui exclut les éléments les plus volatiles, est pour sa part confirmé à 5,2% en décembre, après 5% en novembre.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production en décembre et les ventes au détail en décembre seront connus à 14h30.

La production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en décembre sera dévoilée à 15h15.

Les stocks des entreprises en novembre seront connus à 16h00 aux Etats-Unis.

L'évolution hebdomadaire des stocks de produits pétroliers sera communiquée à 16h30 aux Etats-Unis.

Le livre Beige de la Fed sur la santé de l'économie sera connu à 20h00.

Vers midi, l'euro gagne 0,57% à 1,0856 dollar.