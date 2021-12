Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 défend le support des 7 000 points

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont attendues à 14h30 et les stocks des grossistes en octobre, à 16h.

EDF cède 3,83% à 12,31 euros pour accuser le plus net repli du SBF 120. L'électricien public est pénalisé par une information du Figaro selon laquelle l'Etat cherche à réduire le coût de l'électricité pour les ménages. L'exécutif envisagerait un plan en trois étapes. En premier lieu, il ferait passer un amendement au projet de budget permettant à Bercy de "fixer un niveau de tarif inférieur" au prix régulé du kilowattheure en cas d'augmentation "exceptionnelle" des prix de marché.

Vivendi reste quasi-stable ce matin à la bourse de Paris, grappillant 0,09% à 11,26 euros par action. Comme annoncé à la mi-septembre, le géant des médias acquerra bel et bien les 24,7 millions de titres Lagardère détenus par le fonds Amber Capital, représentant une participation de 17,5%. L'opération, qui devrait intervenir d'ici le 15 décembre prochain une fois toutes les autorisations obtenues, se fera au prix de 24,10 euros par action Lagardère.

