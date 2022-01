Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 débute 2022 sur un plus haut historique information fournie par AOF • 03/01/2022 à 12:07



(AOF) - Les Bourses européennes connaissent un début 2022 favorable. Les premiers jours de l'année sont traditionnellement marqués par des flux d'argent frais, qui soutiennent les indices. A Paris, la hausse est quasi-générale. Sur le plan économique, le secteur manufacturier a ralenti en décembre, mais sa croissance reste solide. Dans ce contexte, les inquiétudes à propos de la vague d'Omicron sont relégués au second plan. Evoluant à des niveaux inconnus jusqu'a présent, le CAC 40 progresse de 1,16% à 7 236,30 points après avoir gagné près de 29% en 2021. L'EuroStoxx50 s'adjuge 0,94% à 4 339 points.





Engie gagne 1,2% à 13,2 euros tandis qu'EDF progresse de 2,5% à 10,6 euros. L’Union européenne intègre le nucléaire parmi les énergies vertes. Le 31 décembre, Bruxelles a levé enfin le voile sur son projet de label " vert ", écrit ce matin Les Echos. La Commission européenne a adressé aux Etats membres de l'Union un document fixant les critères permettant de classer comme " durables " les investissements dans les centrales nucléaires ou à gaz pour la production d'électricité. Un compromis qui va dans le sens des intérêts français, assure le quotidien.



Le marché français des voitures particulières neuves, segment de référence sur le marché automobile, a reculé de 15,1% en décembre 2021, sur un an, avec un peu plus de 158 000 nouvelles immatriculations. Tels sont les chiffres dévoilés ce week-end par la Plateforme automobile (PFA). Sur l'ensemble de l'année 2021, les nouvelles immatriculations ont enregistré un gain symbolique de 0,5% à environ 1,66 million.

Les chiffres macroéconomiques du jour



En France, l'indice définitif des directeurs d'achats (PMI) dans le secteur manufacturier est ressorti au mois de décembre à 55,6, contre une première estimation de 54,9. Le mois précédent, il s'était établi à 55,9.



En zone euro, l'indice définitif des directeurs d'achats (PMI) dans le secteur manufacturier est ressorti au mois de décembre à 58, identique à la première estimation. Le mois précédent, il s'était établi à 58,4.



En Allemagne, l'indice définitif des directeurs d'achats (PMI) dans le secteur manufacturier est ressorti au mois de décembre à 57,4, contre une première estimation de 57,9. Le mois précédent, il s'était établi à 57,4.



Le même indice pour les Etats-Unis sera dévoilé à 15h45, suivi à 16 heures par les dépenses de construction de novembre



A la mi-séance, l'euro perd 0,15% à 1,1355 dollar.