Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 dans le vert malgré les banques

(AOF) - Les marchés actions européens se sont retournés à la hausse après un début de séance difficile. Le rachat de Credit Suisse par UBS sous la pression des autorités suisses a tout d'abord provoqué une vague de défiance, qui a touché en particulier les banques. Cette opération a cependant le mérite de régler le problème Credit Suisse, maillon faible du secteur en Europe. A Paris, si les banques sont en queue du CAC 40, Thales domine l'indice grâce à JPMorgan. Le principal indice parisien gagne 0,74% à 6 976 points et l'EuroStoxx50, 0,56% à 4 088 points.

Credit Suisse et UBS décrochent en Bourse après le rachat de la première par la seconde, sous la pression d'autorités suisses soucieuses de mettre un terme à une dangereuse perte de confiance dans le système bancaire. Plus forts replis du SMI, Credit Suisse dévisse de près de 60% à 0,75 franc suisse et UBS de 4% à 16,41 francs suisses, entraînant le secteur bancaire européen dans leur sillage. UBS déboursera 3 milliards de francs suisses pour racheter sa rivale fondée en 1856.

En France, les banques réduisent leurs pertes, mais figurent toujours parmi les plus forts replis du CAC 40. Plus forte baisse du CAC 40, Société Générale cède 3,70% à 20,415 euros, suivie par BNP Paribas (-2,05% à 50,62 euros) tandis que Crédit Agricole perd 1,30% à 9,86 euros. Elle chutent dans le sillage de Credit Suisse, qui a été rachetée en urgence par UBS pour 3 milliards de francs suisses. La décision du gendarme financier suisse de déclencher un amortissement complet de la valeur nominale de tous les emprunts AT1 de Credit Suisse, pénalise le secteur.

Thales occupe la tête du CAC 40 et du SBF 120 (+2,82% à 131,10 euros) après le relèvement de l'opinion de JP Morgan de " Neutre " à " Surperformer " avec un objectif de cours inchangé à 160 euros. L'analyste justifie sa décision : " En janvier 2023, le président Macron a proposé d'augmenter le budget de la défense de la France d'environ 7 % par an entre 2024 et 2030. Nous estimons que cette mesure sera votée au cours de l'été et qu'elle va donner à Thales une visibilité et une croissance à long terme sans précédent.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La Banque de France a révisé ses anticipations à la baisse pour l'inflation et à la hausse pour la croissance cette année. Par rapport à ses prévisions de décembre, elle a en effet observé une détente plus nette qu'anticipé des prix de l'énergie du fait notamment de la combinaison d'une météo clémente et des efforts de sobriété énergétique. A 0,6 % en 2023, la croissance du PIB serait supérieure de 0,3 point de pourcentage par rapport à sa prévision de décembre, avec un rythme de croissance trimestriel qui resterait sur l'essentiel de l'année proche de celui du second semestre 2022.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,31% à 1,0697 dollar.