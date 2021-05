Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 chute : une séance de l'Ascension sous le signe de la baisse

Les investisseurs attendent les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice des prix à la production en avril à 14h30 aux Etats-Unis.

En Europe, Burberry flanche de 8,31% à 1 929,25 pence à Londres. Si le groupe de luxe britannique a dévoilé des ventes annuelles conformes aux attentes, il a aussi averti que ses investissements ralentiraient la progression de la marge opérationnelle sur l'exercice 2021/2022. Sur le précédent, clos fin mars, le chiffre d'affaires a atteint 2,34 milliards de livres sterling, se repliant de 9% à données comparables en raison de la fermeture des magasins et de la baisse du tourisme. Il avait indiqué début mars prévoir une contraction comprise entre 10 et 11%.

(AOF) - Les marchés européens reculent nettement, affaiblis par la chute de Wall Street. Les indices américains devraient continuer de se replier aujourd'hui, mais à un rythme moindre. La nette augmentation de l'inflation aux Etats-Unis en avril exerce son travail de sape sur les actions. Les Bourses du Vieux continent réduisent légèrement leurs pertes, quelques achats à bon compte étant réalisés sur certaines valeurs technologiques. Dassault Systèmes et STMicroectronics échappent ainsi à la baisse. Vers 12h10, le CAC 40 perd 1,42% à 6 190 points et l'EuroStoxx 50, 1,71% à 3 879,89 points.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.