Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 au plus haut depuis septembre 2000

(AOF) - L'Europe boursière évolue majoritairement dans le vert ce mardi, menée par un CAC 40 en pleine forme qui a atteint ce matin un nouveau sommet pluriannuel. L'indice parisien a en effet bénéficié des performances de Société Générale et de Stellantis, qui ont publié de solides résultats trimestriels. Ailleurs sur le Vieux Continent, BP s'est également distingué. Malgré tout, la propagation du variant Delta et les risques de régulation de l'industrie du jeux vidéo en Chine pèsent sur la tendance. A la mi-séance, le CAC 40 gagne 0,85% à 6 732,35 points, et l'Euro Stoxx 50, 0,15% à 4 122,74 points.

BP domine le FTSE 100 aujourd'hui à Londres, s'adjugeant une hausse de 3% à 298,45 pence après la publication de ses résultats trimestriels. Ainsi, sur les trois mois s'achevant au 30 juin, la major pétrolière a réalisé un bénéfice de 3,12 milliards de dollars, alors qu'elle avait accusé une perte de près de 17 milliards un an plus tôt. Le bénéfice net sous-jacent, qui sert de référence aux analystes, ressort quant à lui à 2,8 milliards de dollars, après -6,7 milliards l'an passé, alors que le consensus Reuters visait les 2,15 milliards.

Progressant de 5,93% à 26,34 euros, Société Générale domine l'indice CAC 40, sa bonne performance du premier semestre lui ayant permis à de relever ses objectifs 2021. La banque anticipe désormais des revenus en hausse sur l'ensemble des métiers alors qu'elle prévoyait précédemment une activité dans la banque de détail en France, comprise entre -1% et 1%. La banque de la Défense est en outre plus optimiste à propos de son coût du risque, désormais prévu entre 20 et 25 points de base rapporté aux encours de crédits, contre de 30 à 35 points de base auparavant et 64 en 2020.

Grâce à ses bons résultats au premier semestre, Stellantis a rehaussé ses objectifs 2021. En conséquence, l'action du constructeur automobile gagne 4,29% à 17,08 euros pour s'assoir à la deuxième place de l'indice CAC 40. La firme franco-américano-italienne anticipe désormais une marge opérationnelle courante d'environ 10% contre de 5,5 % à 7,5 % prévus auparavant. Le groupe avait prévenu les investisseurs début juillet que la marge opérationnelle courante devrait dépasser la fourchette de 5,5 % à 7,5 % au premier semestre.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En juin 2021, par rapport à mai 2021, les prix à la production industrielle ont augmenté de 1,4%, conformes au consensus des analystes, tant dans la zone euro que dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En mai 2021, les prix avaient augmenté de 1,3% dans la zone euro et de 1,4% dans l'UE. Sur un an, ils ont progressé de 10,2% dans la zone euro (consensus de 10,3%) et de 10,3% dans l'UE.

Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent les commandes à l'industrie en juin à 16 heures.

Un peu avant midi, l'euro grappille 0,07% à 1,1882 dollar.