Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 au plus haut depuis le 20 juillet 2007

En un an, de décembre 2018 à novembre 2019, en données brutes, 441 900 logements ont été autorisés à la construction en France, en baisse de 23 700 unités (- 5,1 %) par rapport aux douze mois précédents. 409 800 logements ont été mis en chantier, soit 13 900 de moins (- 3,3 %) qu'au cours des douze mois précédents.

Le dossier TAV Airports vient de connaître son dénouement. Le groupe français ADP s'est félicité jeudi de la notification par les autorités turques de l'indemnisation due à sa filiale pour fermeture anticipée de l'aéroport d'Atatürk. Le montant est de 389 millions d'euros. Cette indemnisation découle du fait que TAV Istanbul avait le droit d'opérer à l'aéroport national et international d'Atatürk jusqu'en janvier 2021. Or, par décision des autorités turques, tous les vols commerciaux ont été transférés vers le nouvel aéroport d'Istanbul en avril 2019.

STMicroelectronics aura presque doublé de valeur en 2019, affichant ainsi la plus forte progression de l'indice CAC 40. Le titre du fabricant de semi-conducteurs a précisément progressé de 95% à 24,35 euros, distançant largement son challenger, LVMH, qui a bondi de 61%. Du fait de son activité, le comportement boursier du groupe franco-italien a été fortement été dépendant de l'évolution de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Les espoirs d'un accord, puis l'annonce de ce dernier, ont permis à STMicroelectronics de décoller en Bourse lors des quatre derniers mois de l'année.

(AOF) - Les Bourses européennes progressent à la mi-séance, bénéficiant de l'optimisme ambiant. Hier, le Nasdaq, le Dow Jones et le S&P 500 ont inscrit de nouveaux records. Les indices profitent toujours de l'apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Au chapitre des valeurs, la Turquie va indemniser TAV Airports (ADP) à hauteur de 389 millions d'euros. Dans des volumes faibles, typiques de la fin d'année, le CAC 40 gagne 0,48% à 6 059 points tandis que l'EuroStoxx50 progresse de 0,43% à 3 791 points.

