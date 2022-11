Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 au dessus des 6 600 points, le dollar repart de l'avant

(AOF) - Les marchés européens débutent la semaine sur une hausse prudente. Ils continuent de bénéficier de l’élan donné jeudi par la publication d’une inflation inférieure aux attentes aux Etats-Unis. Un membre de la Fed a cependant tempéré ce week-end les anticipations des marchés d’une Fed moins agressive. Les futures sur les indices américains sont dans le rouge. A Paris, Teleperformance poursuit son rebond après sa chute spectaculaire de jeudi. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,21% à 6 608,28 points tandis que l'EuroStoxx50 s'adjuge 0,23% à 3 877,32 points.

En Europe, Roche perd 3,59% à 313,90 francs suisses, affichant ainsi la plus forte baisse de l'indice suisse, SMI, après l'annonce des résultats décevants pour les études Graduate I et II évaluant le gantenerumab chez les personnes atteintes de troubles cognitifs légers (MCI) dus à la maladie d'Alzheimer. L'entreprise pharmaceutique suisse précise que les études n'ont pas atteint leur critère d'évaluation principal de ralentissement du déclin clinique. Le gantenerumab est un médicament expérimental qui est administré par voie sous-cutanée.

A Paris, après avoir chuté de plus de 30% jeudi dernier non sans avoir vu sa cotation suspendue, Teleperformance s'inscrit, comme vendredi (+7,99%), comme la plus forte hausse du CAC 40. Le titre progresse, à mi-séance, de 3,79% à 197,2 euros. Depuis jeudi, le gestionnaire de centres d'appels pour les entreprises est secoué par une enquête en Colombie après des révélations du Time à l'encontre du groupe français, sous-traitant du réseau social TikTok, portant sur des allégations de violation de droit des syndicats, de conditions de travail traumatisantes et de bas salaires dans ce pays.

Plus forte baisse de l'indice SBF 120, Elior chute de 8,95% à 2,626 euros, pénalisé par la dégradation de la recommandation de Barclays de Pondération en ligne à Sous-pondérer. L'objectif de cours a été divisé par 3 pour tomber à 2 euros. Le bureau d'études s'inquiète de l'important endettement de la société à l'approche d'une récession, mais aussi de son levier opérationnel très élevé. L'analyste craint par ailleurs que la société ne puisse respecter ses covenants bancaires.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 0,9% dans la zone euro en septembre et dans l'Union européenne, par rapport à août 2022, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus s'élevait à +0,3%. En août 2022, la production industrielle avait augmenté de 2,0% dans la zone euro et de 1,5% dans l'UE.

Vers 12h00, l'euro perd 0,60% à 1,0285 dollar.