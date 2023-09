Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 affaibli par une situation économique dégradée

Aux Etats-Unis, la nouvelle estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en août sera dévoilée à 15h45 et l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services connu à 16h00. Le livre beige de la Fed sur la santé de l'économie sera annoncé à 20h00.

Le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,2% en juillet dans la zone euro et de 0,3% dans l’Union européenne, par rapport à juin 2023, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Un repli de 0,1% était anticipé en zone euro. En juin 2023, le volume des ventes du commerce de détail a augmenté de 0,2% dans la zone euro et dans l’UE.

Damartex a annoncé hier de lourdes pertes annuelles et le lancement du nouveau plan stratégique. En Bourse, l'action du distributeur pour senior perd 1,20% à 6,60 euros dans des volumes très faibles. Sur l'exercice 2022/23, clos fin juin, le groupe a essuyé une perte nette de 32,6 millions d'euros, à comparer avec une perte de 5,8 millions d'euros sur l'exercice précédent. Les comptes de cette année ont été pénalisés par 13,5 millions d'euros de dépréciations d'actifs.

A Paris, Worldline recule de 0,87% à 28,42 euros au sein d’un marché parisien pénalisé par les craintes à propos de la situation économique mondiale. Le spécialiste des paiements a annoncé le succès d’une émission obligataire de 600 millions d’euros à 5 ans, assortie d’un coupon de 4,125%. Ce dernier « tranche avec les précédentes émissions du groupe (entre 0,25% et 2,5%) et traduit le nouveau paradigme de taux », a commenté Invest Securities. Le produit net de cette opération sera utilisé notamment pour les besoins de financement généraux du groupe.

En Europe, Swiss Life (+2,38% à 567 francs suisses) domine l'indice suisse SMI grâce à un nouveau programme de rachat d'actions, d'un montant de 300 millions de francs suisses. Au premier semestre, le bénéfice net de l'assureur a progressé de 12% à 630 millions de francs suisses (659,9 millions d'euros), dépassant le consensus s'élevant à 602 de francs suisses. Le résultat opérationnel a progressé de 4% à 836 millions de francs suisses. " Nous prévoyons une légère réaction positive de l'action en raison de l'annonce plus tôt que prévu du rachat d'actions " a indiqué UBS, qui est à l'Achat.

(AOF) - Les marchés européens reculent en raison des craintes à propos de la situation économique mondiale. Les indices des directeurs d’achat (PMI) publiés récemment en Europe et en Chine signalent une dégradation de la conjoncture. Les PMI américains seront connus cet après-midi. Ce matin, l’Allemagne a dévoilé une baisse bien plus importante que prévu des commandes à l’industrie. Dans ce contexte, la hausse du pétrole ces dernières semaines complique la tâche des Banque centrales. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,64% à 7 208 points tandis que l'EuroStoxx50 cède 0,88% à 4 245 points.

