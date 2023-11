Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 affaibli par le luxe : Francfort se distingue

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent en ordre dispersé. Francfort échappe à la baisse grâce notamment à Siemens. Les statistiques économiques du jour seront concentrées aux Etats-Unis, avec notamment les inscriptions hebdomadaires au chômage et la production industrielle. En attendant, les taux longs repartent à la baisse des deux côtés de l'Atlantique. A Paris, le luxe recule dans le sillage de l'avertissement de Burberry. La révision à la hausse des objectifs de Vallourec est appréciée. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,34% à 7 185 points et l'EuroStoxx50, 0,09% à 4 312 points.

En Europe, Siemens occupe la tête de l'indice DAX 40 (+5,05% à 145,92 euros) à la faveur d'une très bonne performance annuelle. "L'exercice 2023 a été marqué par de nombreux records : dans notre secteur industriel, les bénéfices et la marge ont atteint des niveaux inégalés, et nous avons presque doublé notre bénéfice net pour atteindre un sommet historique", a déclaré Roland Busch, président-directeur général du groupe. Le bénéfice net s'est ainsi élevé à 8,52 milliards d'euros.

A Paris, Vallourec figure parmi les plus fortes hausses du SBF 120 s'adjugeant 3,40% à 12,925 euros. Cette progression s'explique par des résultats au troisième trimestre meilleurs que prévu suivis du relèvement de ses objectifs annuels. Le spécialiste des tubes en acier sans soudure pour l'industrie pétrolière explique ce plus grand optimisme par le "maintien d'un environnement de marché favorable dans la région Hémisphère Est et par la solide performance opérationnelle du groupe". Autre bonne nouvelle, la société a poursuivi son désendettement.

A Paris, les valeurs du luxe figurent parmi les plus fortes baisses du CAC 40 après l'avertissement de Burberry . Kering perd 1,79% et LVMH recule de 1,70%. Le groupe de luxe britannique chute de 8,96% à Londres après avoir prévenu que le "ralentissement de la demande mondiale de luxe" pesait sur ses ventes. "Si l'affaiblissement de la demande se poursuit, il est peu probable que nous atteignions nos prévisions de revenus pour l'année 2024", a prévenu Burberry, qui anticipait une croissance d'un peu plus de 10%. Dans ce contexte, le bénéfice d'exploitation ajusté se situerait dans le bas de la fourchette de consensus actuelle de 552 à 668 millions de livres.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les données sont concentrées aux Etats-Unis. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, les prix des importations en octobre et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en novembre sont attendus à 14h30.

La production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en octobre seront connus à 15h15, suivis à 16 heures de l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en novembre et à 16h30 de l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

A la mi-séance, l'euro est stable à 1,0848 dollar.