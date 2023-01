Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 accroit ses gains avant l'ouverture de Wall Street

La progression du PIB pour le quatrième trimestre 2022 s’établirait ainsi autour de 0,1 % par rapport au trimestre précédent, a indiqué la Banque de France dans sa dernière enquête mensuelle de conjoncture. Elle estime que le PIB serait en légère hausse en décembre et quasi stable en janvier. La croissance au quatrième trimestre serait modeste car pénalisée par la baisse du PIB en octobre.

Le groupe électronique Thales (-0,95% à 114,50 euros) ne proposera aucune offre pour prendre une part dans Evidian, la branche d'activités digitales et de cybersécurité d'Atos (+7,32% à 12,395 euros), selon les propos d'un porte-parole du groupe rapportés par Reuters. La semaine dernière, Atos confirmait que " dans la perspective de la mise en œuvre de son plan stratégique, la société a engagé des discussions exploratoires avec de potentiels futurs actionnaires minoritaires du périmètre d'activités regroupé sous le nom d'Evidian. Ces discussions ne sont pas suffisamment avancées pour permettre tout autre commentaire ".

En Europe, Sainsbury's fléchit de 1,42% à 242,30 pence à la Bourse de Londres. La chaîne de supermarchés britannique prévoit un bénéfice annuel dans le haut de la fourchette de ses prévisions après avoir enregistré une croissance de 5,9% de ses ventes sur les trois derniers mois de 2022. Le groupe, qui détient une part de 15,5% du marché britannique de l'alimentation, avait précédemment tablé sur un bénéfice sous-jacent avant impôt pour l'année fiscale 2022-23 compris entre 630 et 690 millions de livres (713-781 millions d'euros), contre 730 millions de livres en 2021-22.

(AOF) - Les principales Bourses européennes sont en hausse dans le sillage de Wall Street. Les futures sur les indices américains pointent vers une nouvelle légère hausse. Les investisseurs sont dans l'attente demain de nouvelles données sur l'inflation aux Etats-Unis pour décembre. En attendant, l'heure est à la détente au niveau des taux longs. A Paris, LVMH a dévoilé d’importantes nominations. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,84% à 6 926,54 points et l’EuroStoxx50, 0,94% à 4095,55 points.

