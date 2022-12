Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 à l'équilibre avant l'emploi américain

(AOF) - Les principales Bourses européennes évoluent proches de l’équilibre. La prudence est de rigueur avant la publication à 14h30, du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. Selon le consensus Reuters, les créations d'emplois devraient avoir ralenti à 200 000 en octobre contre 261 000 un mois plus tôt et le taux de chômage est attendu stable à 3,7%. Le rendement du 10 ans est stable à 3,517%. A Paris, l’accord signé par Teleperformance avec le syndicat UNI Global Union est salué. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,04% à 3 751 points tandis que l'EuroStoxx50 gagne 0,12% à 3 989 points.

Plus forte hausse du CAC 40, Teleperformance gagne 4,52% à 231,20 euros. Le gestionnaire de centres d'appels pour les entreprises a annoncé avoir conclu un accord mondial avec la fédération syndicale des services UNI Global Union. Cet accord, qui couvre les 44 000 employés de Teleperformance dans le monde, vise à renforcer la défense du droit des salariés à former des syndicats et à participer à des négociations collectives. Il reflète aussi une volonté concertée de progrès dans le domaine de l'environnement de travail, notamment dans la santé et la sécurité, a indiqué le groupe.

Sanofi (-2,08 % à 85,53 euros) affiche la seconde plus forte baisse du CAC 40 après avoir confirmé ce matin son engagement dans des discussions en vue de l'acquisition de Horizon Therapeutics, société biotech irlandaise, spécialiste des maladies rares et auto-immunes. "Il n'y a aucune certitude quant à la remise effective d'une offre, ni quant aux termes d'une telle offre, le cas échéant", a précisé le groupe dans son communiqué, annonçant que la transaction se ferait uniquement en numéraire.

LDLC perd 3,23% à 21 euros, l'expert de la vente de matériel informatique et high-tech ayant dévoilé des comptes semestriels plus dégradés que prévu. Au premier semestre, clos fin septembre, le groupe a essuyé une perte nette, part du groupe de 1,9 million d'euros contre un profit de 18,3 millions d'euros, un an plus tôt. L'excédent brut d'exploitation s'est élevé à 2,3 millions d'euros, soit une marge d'EBE de 0,9%, contre respectivement 30,7 millions d'euros et 9,2%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En octobre 2022, la production industrielle a reculé en France de 2,6% contre la prévision d'une stabilité après -0,8% le mois précédent (révisé à -0,9%).

En octobre 2022, par rapport à septembre 2022, les prix à la production industrielle ont diminué de 2,9% dans la zone euro et de 2,5% dans l’Union européenne, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne un repli de 2%. En septembre 2022, les prix avaient augmenté de 1,6% dans la zone euro et de 1,4% dans l’Union européenne.

Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi en novembre sera connu à 14h30.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,03% à 1,0525 dollar.