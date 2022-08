Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le CAC 40 à l'assaut des 6 600 points

(AOF) - Les marchés européens progressent légèrement sous l’influence de Wall Street qui s’est retourné à la hausse hier soir. Les investisseurs continuent de rester insensibles aux mauvaises nouvelles macroéconomiques. L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ainsi ressorti sous les attentes. Aux Etats-Unis, les permis de construire, les mises en chantier et la production industrielle seront à surveiller. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,3% à 6 589,83 points, tandis que l'EuroStoxx50 s'adjuge 0,43% à 3 805,74 points.

Le changement inattendu du PDG de Philips est bien accueilli par le marché. L'action du groupe d'électronique spécialisé dans la santé et les produits de soins personnels progresse de 2,62% à 20,01 euros, lui permettant de figurer parmi les principales hausses de l'indice AEX. Roy Jakobs, jusqu'alors patron de l'activité santé connectée, succèdera à Frans van Houten en tant que PDG, à compter du 15 octobre 2022. Ce dernier occupait cette position depuis 12 ans.

L’action ADP (+2,41% à 144,35 euros) figure parmi les principales progressions de l’indice SBF 120, soutenue par le relèvement d’objectif de cours d’UBS. Si le bureau d’études helvétique reste Neutre sur la valeur, il la valorise désormais 150 euros par titre contre 121 euros auparavant. Prenant en compte une reprise plus rapide que prévu du trafic de passagers, l’analyste a rehaussé ses prévisions d’Ebitda de 28% pour 2023 et de 11% pour 2024. Elles dépassent désormais le consensus de respectivement 17% et 15%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à -55,3 en août, alors qu'il était attendu à -53,8 après -53,8 en juillet.

La zone euro a enregistré un déficit des échanges de biens avec le reste du monde de 24,6 milliards d'euros en juin 2022, contre un excédent de 17,2 milliards d'euros en juin 2021, selon les premières estimations d'Eurostat.

Aux Etats-Unis, les permis de construire et les mises en chantier en juillet sont attendus à 14h30, suivis de la production industrielle et du taux d'utilisation des capacités de production en juillet à 15h15.

A la mi-séance, l'euro perd 0,26% à 1,0139 dollar.