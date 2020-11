Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le bilan du covid-19 déprime à nouveau les marchés

(AOF) - Les marchés européens dépriment ce jeudi face aux chiffres inquiétants de l'épidémie de coronavirus. L'effet d'annonce des vaccins de Pfizer et Moderna n'aura donc pas duré. En France, le déconfinement est encore loin, a déclaré le ministre de la Santé, et les restaurants ne rouvriront pas avant 2021. Aux Etats-Unis, la pandémie a fait plus de 250 000 morts, et New York a fermé ses école. De l'autre côté du Pacifique, au Japon, la municipalité de Tokyo a déclaré l'état d'alerte maximale. A la mi-séance, le CAC 40 perd 0,87% à 5 463,73 points, et l'EuroStoxx50, 0,90% à 3 450,96 points.

Bouygues tente tant bien que mal de résister sur un marché déprimé. Le titre du géant du BTP et des télécoms alterne entre hausse et baisse depuis l'ouverture, perdant actuellement 0,18% à 33,78 euros. Le titre avait pourtant été un temps sur le podium du CAC 40 grâce à la publication ce matin de résultats trimestriels solides et de perspectives au second semestre révisées à la hausse.

Vallourec plonge de 9% à 20,35 euros, la publication de résultats trimestriels moins dégradés que prévu est reléguée au second plan par l'annonce d'une restructuration opérationnelle drastique. Le fabricant de tubes sous soudure en acier, affecté par la pandémie et lourdement endetté, va supprimer 1 050 postes en plus des 900 déjà annoncés au premier semestre. Cette fois-ci, la France est touchée avec 350 postes supprimés et la fermeture de l'usine de Déville-les-Rouen. Le tableau n'a sans doute jamais été noir pour l'ex-fleuron industriel français, qui fut membre du CAC 40.

Le grand jeu des chaises musicales se poursuit à la tête d'Unibail-Rodamco-Westfield (URW). Après avoir conquis le conseil de Surveillance, la semaine dernière, les frondeurs ont poursuivi leur offensive sur le Directoire. Avec succès. Jean-Marie Tritant en deviendra ainsi le président le 1er janvier prochain, en lieu et place de Christophe Cuvillier. Dans l'intervalle, Jean-Marie Tritant occupera les fonctions de directeur général des opérations groupe du géant des centres commerciaux. En fin de matinée, le titre URW recule de 3,03 % à 57,02 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en novembre sont attendus à 14h30. Les ventes de logements anciens en octobre et l'indice des indicateurs avancés en octobre seront dévoilés à 16h.

Vers 11h55, l'euro perd 0,22% à 1,1827 dollar.