Analyse mi-séance AOF France/Europe - La tension sur les taux pèse sur les actions

(AOF) - Les marchés européens sont en net repli à la mi-séance dans le sillage des futures sur indices à Wall Street. Le Nasdaq est attendu en net repli alors que rendement du 10 ans américain gagne près de 2 points de base à 1,81% après avoir franchi hier soir le seuil de 1,8% pour la première fois depuis janvier 2020. Les investisseurs envisagent l'annonce, la semaine prochaine, d'une accélération de la réduction des rachats d'actifs de la Fed qui ouvrirait la voie à une première hausse des taux dès le mois de mars. Le CAC 40 cède 1,2% à 7 115,7 points. L'Euro Stoxx 50 perd 1,05% à 4 257 points.

Sodexo gagne 1,2% à 82,8 euros. Le titre profite des rumeurs de presse selon lesquelles le groupe souhaiterait céder une participation minoritaire de 30% de son activité Avantages et Récompenses. En effet, selon Reuters, citant une source anonyme proche du dossier, des enchères devraient débuter dès cette semaine. La société de capital investissement Bain Capital se serait déjà montrée intéressée, mais d'autres sociétés d'investissement devraient également se manifester.

SMCP cède 1,9% à 7,3 euros au lendemain de la nomination de Christophe Cuvillier à sa présidence. Le nouveau dirigeant aura sans doute souhaité un accueil plus chaleureux du marché. Mais la Bourse de Paris est en berne aujourd'hui et le titre du groupe de "luxe accessible" vient d'enchainer trois séances de hausse. Résultat, il affiche, malgré sa faiblesse d'aujourd'hui, un gain de plus de 3%. Vendredi dernier, une assemblée générale des actionnaires de SMCP a révoqué comme prévu les cinq membres du conseil d'administration liés à l'ancien actionnaire de référence TopSoho.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 51,7 en janvier, contre 29,9 en décembre et un consensus Reuters s'élevant à 32.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 de l'indice manufacturier de la Fed de New-York en janvier et à 16h, de l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en janvier.

Vers midi, l'euro cède 0,18% à 1,1389 dollar.