Analyse mi-séance AOF France/Europe - La situation sanitaire pèse sur les Bourses européennes

(AOF) - Les marchés européens évoluent autour de l'équilibre ce lundi. En l'absence de publication macroéconomique, l'attention se porte sur l'évolution de la crise sanitaire: sa dégradation ainsi que les mesures de reconfinement imposées par plusieurs pays continuent de peser sur les valeurs liées au tourisme (Accor, Air France...). Les valeurs technologiques (STMicro, Capgemini) s'en sortent mieux, tout comme Pernod Ricard, en tête du CAC 40 grâce à une recommandation de Barclays. A la mi-séance, le CAC 40 stagne à 4 962,54 points, alors que l'EuroStoxx50 gagne 0,13% à 3 309,38 points.

C'est dans la torpeur de l'été que Sanofi (+0,56% à 85,94 euros) a choisi d'avancer ses pions. Le groupe pharmaceutique français va ainsi mettre la main sur Principia Biopharma, une entreprise américaine spécialisée dans le développement clinique de traitements pour les maladies auto-immunes. Sanofi propose 100 dollars par action Principia, ce qui représente une transaction en numéraire valorisée près de 3,68 milliards de dollars (sur une base entièrement diluée).

Baccarat a réalisé vendredi soir son point d'activité du deuxième trimestre 2020. Ainsi, le spécialiste des produits en cristal a publié un chiffre d'affaires consolidé de 23,3 millions d'euros sur la période, en baisse de 40,3% à changes courants et de 41,3% à changes comparables sur un an. Ce trimestre a connu de longues périodes de confinement et de fermetures de commerce qui ont progressivement pris fin à partir de mi-mai notamment en Europe, au Japon et aux Etats-Unis. Seul le canal e-commerce a pu être complètement opérationnel sur cette période dans ces régions.

Les vacanciers britanniques se sont pressés en nombre pour rentrer vendredi au Royaume-Uni avant le début de la mise en place de la quarantaine qui commençait samedi à 4h du matin. La journée était déjà l'une des plus chargée de l'année et malgré le trafic déjà intense, Eurotunnel explique avoir réussi à faire passer en urgence davantage de touristes. " Le Shuttle a augmenté de 30% ses capacités de la journée en ajoutant 22 départs supplémentaires et transportant plus de 30 000 passagers dans la journée ", détaille la société.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Pas de publication prévue ce lundi en Zone Euro.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance de l'indice manufacturier de la Fed de New-York d'août (14h30) et de l'indice de confiance NAHB des constructeurs immobiliers d'août (16h).

Vers 12h00, l'euro gagne 0,10% à 1,1855 dollar.