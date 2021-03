Analyse mi-séance AOF France/Europe - La remontée des taux pèse sur les actions

Aux Etats-Unis, les prix à la production en février sont attendus à 14h30 et la première estimation de l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan en mars sera publiée à 16 heures.

En zone euro, la production industrielle a grimpé de 0,8% au mois de janvier après -0,1% en décembre (chiffre révisé de -1,6%). Sur un an, la production industrielle a progressé de 0,1% après -0,2% en décembre (chiffre révisé de -0,8%).

L'inflation s'est élevée à 0,6% en février sur un mois en Allemagne et a atteint 1,6% en rythme annuel en février, a confirmé l'office fédéral de la statistique. Il s'agit de l'indice harmonisé permettant la comparaison avec les autres pays européens.

M6 domine largement le SBF 120 ce matin en bondissant de quasiment 6,5% à 19,18 euros. La vente du groupe audiovisuel occupe plus que jamais le devant de la scène puisque ce matin, à l'occasion de la présentation de ses résultats, RTL Group, son actionnaire principal et filiale de l'allemand Bertelsmann, a confirmé envisager la cession de sa participation de 48%. Au même moment, le quotidien les Echos révélait que plusieurs offres de rachat avaient déjà été déposées mercredi soir au cours d'un processus mené par la banque américaine JPMorgan. RTL Group en demanderait 1,5 milliard d'euros.

Burberry bondit de 7,65% à 2 138,5 pence à Londres après la mise à jour de ses prévisions de ventes annuelles. L'exercice 2020/2021 du groupe de luxe britannique s'achèvera le 27 mars et les résultats officiels seront publiés le 13 mai. Mais Burberry ne voulait pas garder la bonne nouvelle aussi longtemps. Depuis décembre, le fabricant de trench coats continue de profiter d'une forte demande de telle sorte que son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel courant devraient ressortir au-delà des attentes du consensus.

(AOF) - Les marchés européens marquent une pause après leur hausse récente. Les investisseurs jouent la prudence alors qu'aux Etats-Unis, le rendement du 10 ans remonte, progressant de 6,8 points de base à 1,606%. Ils réagiront cet après-midi à la publication de l'indice de confiance des consommateurs américains en mars. A Paris, les valeurs technologiques sont pénalisées par ce regain de tension sur les taux. M6 bondit, le groupe est à vendre et plusieurs acheteurs seraient sur les rangs. Vers midi, le CAC 40 abandonne 0,12% à 6 026,56 points tandis que l'Euro Stoxx 50 perd 0,47% à 3 827,7 points.

