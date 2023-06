Analyse mi-séance AOF France/Europe - La prudence toujours de mise sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions européens s'inscrivent en repli. Les nouvelles venues de Chine ont montré une forte contraction des exportations en mai tandis que les importations ont baissé plus lentement que prévu. D'après Reuters, l'Empire du Milieu a demandé aux très grandes banques du pays de réduire leurs taux de dépôt afin de stimuler l'économie. Les investisseurs manifestent une forme de prudence avant les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE prévues la semaine prochaine. Vers midi, le CAC 40 cède 0,38% à 7 181 points tandis que l'EuroStoxx50 fléchit de 0,42% à 4 277 points.

L'Espagnol Inditex (acronyme de Industria de Diseño Textil) s'adjuge 5,72% à 33,64 euros. Au titre du premier trimestre de l'exercice 2023-2024, le propriétaire de Zara, Stradivarius ou encore Massimo Dutti a dégagé des performances supérieures aux atttentes, avec un chiffre d'affaires de 7,61 milliards d'euros, en amélioration de 13% en glissement annuel. En dépit des hausses de prix mises en place pour répondre à l'inflation, les ventes du géant ibérique de la mode sont ressorties robustes.

A l’occasion de la présentation aux analystes du plan de Recentrage de sa branche Tech Foundations, qui regroupe ses activités historiques de services d'infogérance, Atos a rehaussé ses objectifs à moyen terme. En Bourse, l’action du groupe informatique perd 0,73% à 14,35 euros après avoir débuté la séance sur une hausse. En parallèle, BFM TV affirme aujourd'hui qu'Atos a intensifié ses discussions avec Daniel Kretinsky, candidat au rachat des métiers historiques logés dans Tech Foundations.

STMicroelectronics (+0,56% à 41,98 euros) enregistre la deuxième plus forte progression du CAC 40. Le fabricant de semi-conducteurs et Sanan Optoelectronics, leader sur le marché des semi-conducteurs composés en Chine, ont annoncé la signature d'un accord portant sur la création d'une nouvelle co-entreprise de fabrication de composants en carbure de silicium de 200 mm de diamètre à Chongqing en Chine. Cette nouvelle usine de carbure de silicium vise un démarrage de la production au quatrième trimestre 2025 avec une pleine capacité anticipée en 2028 afin de soutenir la demande croissante en Chine pour l'électrification automobile ainsi que pour les applications d'énergie et de puissance pour l'industriel.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le déficit de la balance commerciale française est ressorti en avril à -9,7 milliards d'euros, contre un consensus de - 7,7 milliards après -8,4 milliards en mars.

La production industrielle a augmenté de 0,3% en avril en Allemagne alors qu'elle était attendue à 0,6% contre -2,1% en mars, a indiqué Destatis.

La balance commerciale aux Etats-Unis est attendue à 14h30.

Vers midi, l'euro cède 0,01% à 1,0695 dollar.