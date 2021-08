Analyse mi-séance AOF France/Europe - La prudence s'installe, Jackson Hole en vue

(AOF) - Les Bourses européennes évoluent dans le rouge mercredi à l'approche de la mi-séance. Sans surprise, la prudence est de rigueur alors que débute cet après-midi le symposium de Jackson Hole. Les investisseurs attendent avec impatience l'intervention de Jerome Powell, le président de la Fed, qui doit avoir lieu demain. Des précisions pourraient être apportées concernant le futur « tapering » de la Réserve fédérale. Côté valeurs, Vivendi et Bouygues tirent leur épingle du jeu. Vers 11h40, le CAC 40 recule de 0,46% à 6 645,50 points et l'EuroStoxx50 abandonne 0,62% à 4 155,37 points.

Delivery Hero (-0,89% à 122,10 euros) a confirmé aujourd'hui les perspectives annuelles communiquées deux semaines auparavant. Le spécialiste de la livraison de repas vise toujours une valeur brute des transactions (" GTV ") comprise entre 33 et 35 milliards d'euros. En parallèle, le chiffre d'affaires est attendu dans une fourchette comprise entre 6,4 et 6,7 milliards d'euros et la marge d'Ebita ajusté devrait ressortir à environ -2%.

Vivendi gagne 3,89% à 32,62 euros l'action sur la place de Paris. Le groupe profite des perspectives dévoilées hier, juste avant la clôture, pour sa pépite Universal Music Group. UMG, qui doit être introduit en Bourse en septembre, vise une croissance de plus de 10% de son chiffre d'affaires à taux de change constant et une hausse de plus de 20% de son Ebitda en 2021. De plus, la maison de disques veut verser un dividende de 50% du résultat net à moyen terme et vise une marge d'Ebitda normative comprise entre 20% et 30%. Dans le sillage de ces annonces, plusieurs analystes ont relevé leur objectif de cours.

Bouygues gagne 1,51% à 36,41 euros après avoir dévoilé ce matin des résultats semestriels en forte progression et relevé ses objectifs 2021. Au premier semestre, le groupe a réalisé un résultat net, part du groupe, de 408 millions d'euros, contre une perte de 244 millions au premier semestre 2020. Il ressort supérieur à celui du premier semestre 2019 qui s'était établi à 225 millions. Le résultat opérationnel courant a atteint 471 millions, contre une perte de 132 millions un an plus tôt. La marge opérationnelle courante atteint 2,7% et progresse de 3,6 points sur la période.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, en août 2021, le climat des affaires accentue son repli entamé en juillet. L'indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, perd trois points. À 110, il reste cependant à un haut niveau, bien au-dessus de celui d'avant la crise sanitaire (106) et, à plus forte raison, de sa moyenne de longue période (100).

Aux Etats-Unis, la deuxième estimation du PIB du deuxième trimestre et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30.

Vers 11h40, l'euro s'effrite de 0,03% à 1,1768 dollar.