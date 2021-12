Analyse mi-séance AOF France/Europe - La prudence s’installe avant l’emploi américain

(AOF) - Les velléités de rebond des Bourses européennes se sont étiolées tout au long de la matinée. Vers 11h30, le CAC 40 cède désormais 0,08 % à 6 790,06 points tandis que l’EuroStoxx 50 ne grappille plus que +0,05% à 4 110,27 points. La prudence reste de rigueur alors que la menace Omicron plane sur les marché. Les prises de risques sont également limitées dans l'attente de la publication du rapport sur l'emploi privé aux Etats-Unis pour novembre. A 16h, l’ISM des services de novembre sera également suivi avec attention.

C'est un contrat historique pour Dassault Aviation. Les Emirats Arabes Unis ont signé aujourd'hui un accord portant sur l'acquisition de 80 Rafale. Ces avions de combat seront au standard F4, dont l'Armée de l'Air des Émirats sera la première utilisatrice en dehors de la France. Les premiers Rafale seront livrés à partir de 2027 et jusqu'en 2031. Cette commande a été annoncée à l'occasion d'une tournée régionale d'Emmanuel Macron dans le Golfe. En Bourse, les investisseurs jubilent : Dassault Aviation décolle de 7,72% à 90,65 euros.

Les nouvelles ambitions de Bureau Veritas, présentées aujourd'hui au cours de son Capital Markets Day, ne convainquent pas les investisseurs. Le titre du spécialiste de la certification recule en effet vendredi de 3,74% à 27,54 euros après la présentation de ses objectifs à l'horizon 2025. Le groupe a déclaré qu'il visait "une croissance modérée à un chiffre" d'ici quatre ans, une marge supérieure à 16%, ainsi qu'une conversion du cash supérieure à 90%.

Le groupe LDLC recule de 3,27% vendredi à 50,30 euros par action, pénalisé par des perspectives à court terme plutôt décevantes selon les investisseurs. En effet, le distributeur en ligne de matériel informatique a annoncé que les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement réduirait la disponibilité des cartes graphiques de 35% pour le trimestre de Noël, une période capitale pour le secteur. Par conséquent, la société anticipe un chiffre d'affaires annuel d'environ 750 millions d'euros, soit la fourchette basse de ses objectifs, avec un EBE proche de 70 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En octobre 2021, la production industrielle française a rebondi de 0,9% après -1,5% en septembre (chiffre révisé de -1,3%). Les économistes tablaient sur une hausse de 0,5% en octobre. Par rapport à février 2020 (dernier mois avant le début du premier confinement), la production reste en retrait de 4,5 %.

En novembre 2021, la croissance de l’activité dans le secteur privé français a connu une accélération, celle-ci ayant affiché un plus haut de 4 mois, selon les données définitives du bureau d’études IHS Markit. Ainsi, l’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite est finalement ressorti à 56,1 contre 56,3 en estimation préliminaire et après 54,7 en octobre. De son côté, le PMI dans les services a atteint 57,4 en novembre 2021, contre 58,2 en estimation préliminaire et après 56,6 en octobre.

En novembre 2021, le secteur privé allemand a connu une croissance modérée de l'activité, selon les données définitives du bureau d'études IHS Markit. Ainsi, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite est finalement ressorti à 52,2 contre 52,8 en estimation préliminaire et après 52 en octobre. De son côté, le PMI dans les services a atteint 52,7 en novembre 2021, contre 53,4 en estimation préliminaire et après 52,4 en octobre.

Après avoir atteint un pic en juillet, puis fortement ralenti au cours des trois derniers mois, la croissance de l’activité du secteur privé de la zone euro s’est à nouveau accélérée en novembre, selon les données définitives du bureau d’études IHS Markit. Ainsi, l’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite est finalement ressorti à 55,4 contre 55,8 en estimation préliminaire et après 54,2 en octobre. De son côté, le PMI dans les services a atteint 55,9 en novembre 2021, contre 56,6 en estimation préliminaire et après 54,6 en octobre.

En zone euro, les ventes au détail ont progressé de 0,2% entre septembre et octobre 2021, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus était de +0,2%, après -0,4% en septembre. Sur un an, les ventes au détail ont augmenté de 1,4% en octobre 2021. Les économistes tablaient en moyenne sur +1,2%.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 du rapport sur l'emploi privé américain de novembre. La version définitive de l'indice PMI des services de novembre est attendue à 15h45. L'ISM des services sera dévoilé à 16h en même temps que les commandes à l'industrie d'octobre.

Vers 11h30, l'euro grappille 0,02% à 1,1305 dollar.