Analyse mi-séance AOF France/Europe - La prudence reste de mise, tous les regards tournés vers les sommets de l’Otan et du G7

(AOF) - Les Bourses européennes évoluent sur une note prudente ce jeudi, alors que se poursuit la guerre en Ukraine. Les dirigeants occidentaux sont réunis à Bruxelles pour assister aux sommets de l'Otan et du G7. De nouvelles sanctions pourraient être annoncées à l’encontre de la Russie. Les premiers effets du conflit se voient d’ores et déjà dans le PMI composite flash de mars, qui signale un ralentissement de la croissance de l’activité dans la zone euro. Vers 11h50, le CAC 40 cède 0,30% à 6 561,62 points et l’EuroStoxx 50 recule de 0,55% à 3 847,76 points.

Face aux critiques quant à ses activités en Russie, notamment celles du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Renault a dû réagir. Et c’est un désengagement du pays qui semble s’amorcer pour le groupe au losange. Ce dernier a d’ores et déjà suspendu les activités de son usine de Moscou. Il évalue, de plus, les options possibles concernant sa participation dans le constructeur russe Avtovaz, « tout en agissant de manière responsable envers ses 45 000 salariés en Russie ». En Bourse, Renault perd 2,47% à 22,47 euros l’action, accusant l’une des plus fortes baisses du CAC 40.

Si les carnets de commandes atteignent des niveaux record qui saturent la production bien au delà de la fin de la saison, les capacités de Trigano à livrer ses clients restent cependant bridées par les pénuries de bases roulantes qui ont déjà affecté la production du premier semestre et pour lesquelles Trigano n'anticipe pas d'amélioration significative à court terme. En Bourse, Trigano abandonne 7,12% à 127,80 euros par action.

Voltalia chute de 12,56% à 18,10 euros après la publication de ses résultats 2021. Le producteur d'énergies renouvelables a accusé l'an dernier une perte nette d'1,6 million d'euros, contre un bénéfice de 7,9 millions en 2020. Le groupe a été pénalisé par le décalage de la comptabilisation des ventes de projets en développement (pré-construction). L'Ebitda a atteint 137,4 millions, en hausse de 41% à taux courants et de 49% à taux constants grâce aux ventes d'énergie et de services. L'Ebitda normatif ressort à 156,5 millions, en hausse de 55%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France , le climat des affaires se dégrade nettement en mars, indique l'Insee. L'indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, perd six points. À 107, il se situe toutefois bien au-dessus de sa moyenne de longue période (100).

En France, l'indice "flash" PMI des directeurs d'achat manufacturier pour le mars est ressorti à 54,8. Les économistes tablaient sur 55 après 57,2 en février. Dans les services, il s'établit à 57,4 contre un consensus de 55 après 55,5 en février. L'indice composite, qui agrège l'industrie et les services, a atteint 56,2 contre un consensus de 54,3 après 55,5 en février.

En Allemagne , l'indice PMI "flash" des directeurs d'achat du secteur manufacturier est ressorti en mars à 57,6 contre un consensus de 55,8 après 58,4 en février. L'indice dans les services s'est établi à 55 contre un consensus de 53,8 après 55,8 en février. L'indice composite, qui agrège l'industrie et les services, a atteint 54,6 contre un consensus de 53,7 après 55,6 en février.

La croissance de l’activité de la zone euro a ralenti en mars 2022, l’impact économique de l’invasion de l’Ukraine par la Russie ayant éclipsé celui d’un nouvel assouplissement des mesures sanitaires. C’est ce qui ressort des données préliminaires de S&P Global. Ainsi, l’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite est ressorti à 54,5 contre un consensus de 53,9 et après 55,5 en février 2022. De son côté, le PMI dans les services a atteint 54,8 en mars, contre un consensus de 54,2 et après 55,5 en février.

Aux Etats-Unis , les investisseurs réagiront à 13h30 aux inscriptions hebdomadaires au chômage et aux commandes de biens durables en mars. Les indices des directeurs d'achat (flash) pour le secteur des services et Composite en mars seront dévoilés à 14h45.

Vers 11h50, l'euro cède 0,16% à 1,0985 dollar.