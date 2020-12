Analyse mi-séance AOF France/Europe - La prudence reste de mise dans un contexte incertain

(AOF) - A l'image de la veille, les marchés actions européens évoluent sur une note prudente ce mardi. Le contexte reste marqué par les conséquences de la crise du Covid-19, les tensions sino-américaines à propos de Hong-Kong et les négociations difficiles sur les relations futures entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Dans ce sombre tableau, il y a toutefois une lueur d'espoir : le Zew allemand s'est redressé à 55 en décembre, grâce aux vaccins anti-Covid. Vers midi, le CAC 40 recule de 0,67 % à 5 535,81 points et l'EuroStoxx 50 cède 0,45% à 3 514,04 points.

Norwegian Air Shuttle (+23,41% à 0,46 couronne norvégienne) a entamé les démarches afin de se placer sous la protection de la loi norvégienne sur les faillites, dans le cadre de la restructuration de sa dette. Une démarche similaire a déjà été menée en Irlande. La compagnie aérienne à bas coûts dit qu'elle continuera à exploiter son réseau de lignes et que ses obligations et ses actions continueront de se négocier normalement à la Bourse d'Oslo. Pour mémoire, Norwegian Air a présenté la semaine dernière un plan de restructuration qui sera soumis à l'approbation des actionnaires le 17 décembre prochain.

Il fallait s'y attendre. Les comptes annuels de Compagnie des Alpes (-1,60 % à 19,68 euros) ont basculé dans le rouge, plombés par la crise du Covid-19 et d'importantes charges exceptionnelles. Ainsi, l'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes a essuyé une perte nette (part du groupe) de 104,3 millions d'euros lors de son exercice 2019-2020 (clos fin septembre), contre un bénéfice de 62,2 millions un an plus tôt. De son côté, l'excédent brut opérationnel (EBO) a chuté de 59,6% pour atteindre 93,8 millions d'euros, d'où il découle une marge d'EBO de 15,2%, contre 27,2% un an plus tôt.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'emploi salarié a rebondi de 1,6 % au troisième trimestre 2020, soit 401 100 créations nettes d'emplois après -2,7 % (-697 100 emplois) au premier semestre. Il reste ainsi à fin septembre 2020 au-dessous de son niveau d'avant-crise, fin 2019 (-295 900, soit -1,2 %), mais il retrouve un niveau comparable à celui de fin 2018.

Le déficit de la balance commerciale française est ressorti à 4,85 milliards d'euros en octobre 2020, après un déficit de 5,6 milliards d'euros en septembre. Cela correspond à un retour à la moyenne mensuelle de 2019. Cette baisse du déficit s'explique par un rattrapage plus prononcé des exportations.

Le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté de 1% dans la zone euro au troisième trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent, selon une nouvelle estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. La précédente estimation était légèrement moins élevée à +0,9 %. Il s'agit toujours de l'augmentation la plus importante depuis le début des séries temporelles en 1995. Au cours du deuxième trimestre 2020, l'emploi avait diminué de 3% dans la zone euro, dans le sillage de la crise du Covid-19.

L'indice Zew sur la confiance des investisseurs allemands dans les perspectives économiques est ressorti à 55 en décembre 2020 contre un consensus Reuters de 45,5 et après 39 en novembre.

Au cours du troisième trimestre 2020, le PIB (produit intérieur brut) de la zone euro a augmenté de 12,5% par rapport au trimestre précédent, selon une nouvelle estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. La précédente estimation était légèrement plus élevée à +12,6 %. Toutefois, il s'agit toujours de l'augmentation la plus importante depuis le début des séries temporelles en 1995, et d'un net rebond par rapport au deuxième trimestre 2020, quand le PIB avait chuté de 11,7%.

Aux Etats-Unis, la nouvelle estimation de la productivité non agricole au troisième trimestre est attendue à 14h30.

Vers midi, l'euro grappille 0,05% à 1,2115 dollar.