Analyse mi-séance AOF France/Europe - La prudence laisse peu à peu la place à un plus grand optimisme

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent en ordre dispersé. Si Paris et Londres sont dans le rouge, Francfort est en hausse. Après des heures de négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine, un accord de principe a été trouvé le week-end dernier. Au Congrès d’approuver ou non cet accord. La prudence de ce matin laisse peu à peu la place à un plus grand optimisme. Wall Street, qui était fermé hier, est attendu en hausse. A Paris, Rexel a annoncé l’acquisition de Wasco. Vers 12 heures, le CAC 40 cède 0,25% à 7 286 points tandis que l’EuroStoxx50 gagne 0,38% à 4 337 points.

En Europe, Nestlé annonce le futur départ de François-Xavier Roger et son remplacement par Anna Manz au poste de Directeur financier. Cette dernière occupait ce poste au London Stock Exchange et son départ avait été annoncé en fin de semaine dernière. L'action Nestlé perd 1,82% à 110,02 francs suisses tandis que le London Stock Exchange cède 0,09% à 8476 pence. Après huit années passées chez Nestlé, François-Xavier Roger, Directeur financier et vice-président exécutif, a décidé de démissionner afin de relever de nouveaux défis professionnels.

A Paris, TotalEnergies (-1,26% à 55,03 euros) a annoncé que ConocoPhillips lui a notifié le 26 mai dernier l'exercice de son droit de préemption pour l'acquisition de la participation de 50% dans l'actif Surmont (quatrième site d'exploitation de sables bitumineux au Canada) détenu par TotalEnergies EP Canada Ltd. (TEPCA). Le groupe pétrolier américain détiendra alors 100% de Surmont. Cette annonce est en lien avec la cession par TotalEnergies à Suncor Energy Inc. de l'intégralité des titres de TEPCA, annoncée le 27 avril 2023.

Rexel (+0,75% à 19,46 euros) a annoncé l'acquisition de Wasco, l'un des principaux distributeurs de produits et services de chauffage et climatisation aux Pays-Bas. Cette acquisition permettra à Rexel de bénéficier des opportunités liées à la transition énergétique. Wasco a généré un chiffre d'affaires d'environ 540 millions d'euros sur les douze derniers mois à fin avril 2023, dont 60% au travers du canal digital. " Avec une valeur d'entreprise de 485 millions d'euros, le multiple implicite s'élève à 9,2 fois l'EBITDA de Wasco ou moins de 7 fois après la pleine réalisation des synergies attendues, notamment les opportunités de ventes croisées et l'optimisation de la logistique ", précise Rexel.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En mai 2023, l'indice de la confiance économique (ESI) a baissé à la fois dans l'Union européenne (-1,9 point à 95,2) et dans la zone euro (-2,5 points à 96,5).

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en mars sera communiqué à 15 heures.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en mai sera dévoilé à 16 heures.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,15% à 1,0729 dollar.