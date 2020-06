(AOF) - Si les marchés actions européens évoluent dans le vert ce jeudi à la mi-journée, les investisseurs restent prudents quant à une potentielle seconde vague épidémique du Covid-19. Pour sa part, la volatilité poursuit son repli après avoir subitement grimpé en milieu de semaine. La consommation des ménages aux États-Unis, statistique la plus attendue de la journée, sera publiée à 14h30. Au chapitre des valeurs, le groupe Seb a réduit son anticipation de perte de revenus au deuxième trimestre. Vers 11h45, le CAC 40 avance de 1,58% à 4 996,36 points et l'EuroStoxx 50 gagne 0,98% à 3 250,32 points.

Les actionnaires de la Deutsche Lufthansa AG ont voté à 98% en faveur des mesures de soutien à la compagnie aérienne et de l'entrée au capital du Fonds de stabilisation économique (WSF) de la République fédérale d'Allemagne. Le plan de sauvetage représente 9 milliards d'euros. Le WSF participera à une augmentation de capital de 5,7 milliards d'euros et obtiendra 20% du capital. Ce plan comprend également un prêt bancaire de 3 milliards d'euros.

Après avoir caracolé en tête du SBF 120 à l'ouverture, l'euphorie est quelque peu retombée autour d'Air France-KLM, qui gagne désormais 1,91% à 4,222 euros. Le conseil d'administration de la compagnie aérienne a approuvé hier un financement de 3,4 milliards d'euros de la part de l'État néerlandais en faveur de KLM. Une aide qui vient s'ajouter au soutien accordé par l'État français le 7 mai dernier en faveur d'Air France pour un montant total de 7 milliards d'euros.

Le groupe Seb (+4,07% à 143,30 euros) estime que la perte de chiffre d'affaires pour le 2e trimestre se situera autour de 200 millions d'euros, et non de 450 à 500 millions, comme annoncé le 28 avril dernier. Le moindre recul des ventes à partir de mi-mai, couplé à la mise en œuvre rigoureuse d'actions de réduction des coûts, et notamment de mesures de chômage partiel, a permis de réduire l'impact sur le Résultat Opérationnel d'Activité du deuxième trimestre. Celui-ci est désormais attendu en territoire positif.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, en juin 2020, avec la poursuite du déconfinement, la confiance des ménages dans la situation économique a rebondi, a annoncé l'Insee. L'indicateur qui la synthétise a gagné 4 points à 97, mais reste néanmoins en dessous de sa moyenne de longue période (100). Le consensus Reuters s'élevait à 95.

En Italie, l'indice de confiance des consommateurs du mois de juin 2020, publié par l'institut national de la statistique, ressort à 100,6 contre 94,3 en mai. Les analystes tablaient sur un indice de 97,5. L'indice de confiance des entreprises s'élève, pour sa part, à 79,8 après 71,5 (chiffre révisé de 71,2) au mois de mai et un consensus de 80.

En zone euro, la masse monétaire M3 a progressé de 8,9% au mois de mai après avoir avancé de 8,3% un mois plus tôt. Le consensus Reuters anticipait +8,6%.

En Espagne, les ventes au détail en rythme annuel ont reculé de 19% en avril après une chute de 31,6% en avril. Les analystes tablaient sur un repli de 17,6%.

Aux États-Unis, le revenu, la consommation des ménages et l'indice des prix PCE en mai seront connus à 14h30. l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en juin sera dévoilé à 16 heures.

Vers 11h45, l'euro grappille 0,04% à 1,1225 dollar.