Analyse mi-séance AOF France/Europe - La prudence domine les marchés

(AOF) - Les marchés actions européens s’inscrivent dans le rouge après avoir enregistré une nette progression la semaine dernière. Le calme et la prudence devraient être les maîtres mots de cette entame hebdomadaire alors que Wall Street est fermé ce lundi en raison de Juneteenth (jour de l’émancipation). Vendredi, deux responsables de la Fed ont déclaré qu'ils n'écartaient pas l'idée de nouvelles hausses de taux d'ici la fin de l'année. Vers midi, le CAC 40 fléchit de 0,47% à 7 354,11 points tandis que l’EuroStoxx50 cède ,31% à 4 381, 36 points.

Plus forte baisse du SBF 120, Sartorius Sted Biotech décroche de 12,59% à 241,80 euros. Le fournisseur de l'industrie des biotechnologies a lancé vendredi un avertissement sur ses résultats 2023. Sartorius Stedim Biotech s'attend désormais à une marge d'Ebitda courant d'environ 30 % après avoir prévu une marge similaire à celle de l'année précédente (35%). La direction cible également un chiffre d'affaires en repli de 10% à 15% contre précédemment une hausse comprise en 0% et 5%.

Getlink (+3,21% à 16,06 euros) prend la tête de l'indice SBF120 après que Morgan Stanley est passé de Pondération en ligne à Surpondérer sur son titre avec un objectif de cours de 19 euros. Le broker met en évidence un faisceau d'éléments encourageants, à la fois sur les prix (réglementation des salaires des marins, charge de CO2 pour les ferries, gestion du rendement) et sur les volumes (reprise des dépenses de loisirs, stratégie "Green Speed" d'Eurostar). Pour Morgan Stanley, cela "éclipse les incertitudes à court terme".

Latecoere (-14,66% à 0,20 euro), partenaire de premier rang des principaux constructeurs aéronautiques internationaux, annonce avoir franchi une étape majeure dans sa recapitalisation avec la signature et l'homologation. Le Tribunal de Commerce de Toulouse a signé et homologué un protocole de conciliation entre son actionnaire de référence Searchlight Capital Partners L.P. ("SCP"), la Banque Européenne d'Investissement ("BEI"), et ses prêteurs au titre de certains Prêts Garantis par l'Etat, reprenant les termes de l'accord de principe conclu le 8 mai 2023.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, les marchés sont fermés pour cause de Juneteenth (jour de l'émancipation). L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en juin sera connu à 16h00.

Vers midi, l'euro cède 0,54% à 1,0909 dollar.