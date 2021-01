Analyse mi-séance AOF France/Europe - La prudence domine avant l'ouverture de Wall Street

(AOF) - Les Bourses européennes évoluent sur une note prudente lundi à la mi-journée, dans un contexte toujours marqué par les inquiétudes des investisseurs concernant la progression de la pandémie de Covid-19, des deux côtés de l'Atlantique, et des mesures de restriction prises pour l'endiguer. Côté statistiques, le climat des affaires s'est dégradé plus que prévu en janvier en Allemagne. Au chapitre des valeurs, la séance est animée par Suez, EDF et Solutions 30. Vers 11h45, le CAC 40 cède 0,38% à 5 538,21 points et l'EuroStoxx 50 s'effrite de 0,13% à 3 597,31 points.

Philips (+3,32% à 47,15 euros) a présenté des résultats trimestriels solides soutenus par la demande pour ses équipements de santé. Au quatrième trimestre, le groupe d'électronique spécialisé dans la santé et les produits de "Soins personnels" (rasoirs, brosses à dents...) a généré un bénéfice net de 607 millions d'euros contre 556 millions d'euros, un an plus tôt. Plus significatif pour les analystes, l'Ebita ajusté a progressé de 6,8% à 1,14 milliard d'euros, soit une marge de 19%, en amélioration de 1,1 point.

EDF chute de 13,69% à 10,69 euros, pénalisé par une information de BFM Business selon laquelle le projet Hercule aurait du plomb dans l'aile. Selon le site du média financier, la Commission européenne n'accepterait la hausse de 20% du prix de électricité nucléaire produite par EDF qu'en contrepartie de la mise en œuvre du plan Hercule, soit la scission du groupe. Or croit savoir BFM Business, l'Élysée est défavorable au démantèlement du groupe public, Bercy pas enthousiaste, les syndicats farouchement contre, et les parlementaires, même au sein de la majorité, très méfiants.

Suez (+0,82% à 17,17 euros) a jeté une nouvelle pierre dans le jardin de Veolia. Cible depuis septembre d'une offensive de son concurrent Veolia qui détient 29,9% de son capital, le groupe ne cesse depuis d'assurer que ce projet de fusion est contre-productif. Ce matin, il espère dévoiler une nouvelle preuve de ce qu'il avance. Seul, le numéro deux mondial des services à l'environnement a en effet dépassé ses objectifs pour le second semestre 2020 grâce à une forte dynamique commerciale en France et à l'international et à sa politique de rotation d'actifs.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice IFO du climat des affaires en Allemagne est ressorti à 90,1 en janvier 2021, après 92,2 en décembre 2020. Le consensus Reuters visait 91,8 pour janvier.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 de l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago en décembre et à 16h30, de l'indice manufacturier de la Fed de Dallas en janvier.

Vers 11h45, l'euro cède 0,16% à 1,2156 dollar.