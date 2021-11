Analyse mi-séance AOF France/Europe - La prudence domine avant l’inflation américaine

Aux Etats-Unis , les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l'inflation d'octobre. Les stocks des grossistes en septembre seront publiés à 16h.

Alstom est lancé à vitesse grand V aujourd’hui sur la place de Paris, où il s’adjuge la première place du CAC 40 avec un bond de 9,72 % à 35 euros l’action. Le spécialiste du ferroviaire a rassuré les investisseurs quant à l’intégration de Bombardier Transport en faisant état de « progrès dans la stabilisation des projets ». Cela s’est traduit par un cash flow libre moins négatif que prévu lors du premier semestre 2021-2022 (avril-septembre), à -1,46 milliard d’euros, alors que la direction l’attendait entre -1,6 et -1,9 milliard d’euros.

(AOF) - Les Bourses européennes évoluent globalement sur une note prudente. Les initiatives sont limitées dans l'attente de la publication de l'inflation américaine pour le mois d'octobre. Une nouvelle accélération de la hausse des prix aux Etats-Unis pourrait renforcer le scénario d'un resserrement monétaire plus rapide que prévu. En Allemagne, l’inflation a accéléré à 4,6 % en rythme annuel le mois dernier. Au chapitre des valeurs, Alstom se distingue favorablement. C’est l’inverse pour Adidas. Vers midi, le CAC 40 cède 0,35 % à 7 018,53 points et l’EuroStoxx 50 perd 0,18 % à 4 337,01 points.

