Analyse mi-séance AOF France/Europe - La perspective d'une hausse des taux de la Fed en mars plombe le CAC 40 information fournie par AOF • 14/01/2022 à 11:59



(AOF) - Les marchés actions européens reculent dans le sillage de Wall Street. Les investisseurs ont mal réagi aux propos de plusieurs membres de la Fed selon lesquels la première hausse des taux pourrait intervenir dès le mois de mars. Le marché attribue désormais une probabilité de 93% à un tel scénario. Dans ce contexte, les valeurs de croissance bien valorisées, comme Kering ou Esker, sont malmenées. Malgré une bonne performance trimestrielle, SAP est ainsi en repli. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,68% à 7 152 points tandis que l’EuroStoxx cède 0,87% à 4 728 points.



En Europe, SAP perd 0,78% à 119,56 euros en dépit d'une performance solide du cloud au quatrième trimestre, dont la croissance a de nouveau accéléré. Selon des données préliminaires, l'éditeur de logiciels professionnels a dégagé un résultat opérationnel ajusté en repli de 11% à 2,47 milliards d'euros. Hors impact des changes, il a baissé de 12%. La marge a reculé de 5,4 point à 30,9% à taux de change constants.



A Paris, EDF chute de plus de 15% à 8,736euros, lourdement pénalisé par les décisions prises par le gouvernement pour limiter la hausse des prix de l'électricité à 4% en février. Le groupe, détenu à près de 84% par l'Etat, est contraint de vendre davantage d’électricité à prix réduit à ses concurrents, alors même que les cours flambent. Selon la première estimation d'EDF, cette mesure lui coutera cette année entre 7,7 et 8,4 milliards d’euros d'Ebitda, soit près de la moitié de l'Ebitda attendu par le groupe en 2021.



Esker dévisse de 9,86% à 265 euros, les valeurs de croissance bien valorisées n'étant plus en odeur de sainteté du fait de la perspective d'une hausse des taux. Le groupe technologique a pourtant réalisé à nouveau le meilleur trimestre et la meilleure année de son histoire en franchissant le seuil des 130 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2021. Au cours du quatrième trimestre, Esker a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 35,9 millions d'euros, en croissance de 16% en données publiées et de 14% à taux de change constant.



Les chiffres macroéconomiques du jour



Sur un an en France, l'Insee a confirmé que les prix à la consommation avaient augmenté de 2,8% en décembre 2021, comme le mois précédent. Sur un mois, les prix à la consommation ont progressé de 0,2%, après +0,4% en novembre. Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé ont augmenté de 3,4%, comme en novembre. Sur un mois, il a augmenté de 0,2%, après +0,4% le mois précédent.



Le déficit de la balance commerciale française est ressorti en novembre 2021 à 9,7 milliards d'euros après 7,7 milliards en octobre. Il s'est aggravé en raison de la hausse des importations liée en grande partie à la progression des prix des matières premières.



Aux Etats-Unis, les ventes au détail en décembre et les prix des importations en décembre sont attendus à 14h30. La production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en décembre seront publiés à 15h15. Les stocks des entreprises en novembre et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en janvier seront dévoilés à 16h.



Vers 12 heures, l'euro gagne 0,03% à 1,1459 dollar.