Analyse mi-séance AOF France/Europe - La persistance de l’inflation pèse sur les marchés européens

(AOF) - Les marchés européens sont orientés à la baisse, en raison des craintes à propos de la persistance de l’inflation et des propos jugés restrictifs de certains membres de la Fed. Hier, l'indice des prix à la production aux Etats-Unis a dépassé les attentes. En Allemagne, ils ont moins reculé que prévu. Côté valeurs, Air-France KLM affiche la plus forte hausse du SBF120 après la présentation de résultats supérieurs aux attentes. Vers 12 heures, le CAC 40 cède 0,74% à 7 311,37 points après quatre séances consécutives de hausse. L'EuroStoxx50 perd pour sa part 0,84% à 4 261,18 points.

Air France-KLM affiche la plus forte hausse du SBF 120 ce matin (+5,83% à 1,77 euro) après la publication de résultats annuels supérieurs aux attentes. Son résultat net part du groupe ressort à 728 millions d'euros sur la période, après deux années de pertes massives dont une perte de 3,3 milliards en 2021. Le résultat d'exploitation s'établit à 1,2 milliard d'euros, avec une marge opérationnelle à 4,5%, supérieure à celle de 2019 (4,2%) en dépit d'une forte hausse du prix du carburant. Le chiffre d'affaires de la compagnie aérienne franco-néerlandaise a bondi de 84,4% à 26,4 milliards d'euros, proche de celui de 2019 (27,2 milliards), avec un taux d'occupation à 84%.

Le groupe de luxe Hermès recule légèrement à Paris de 0,86% à 1 726 euros après la publication de solides résultats annuels 2022. Son résultat net part du groupe est en croissance de 38% à 3,4 milliards d'euros. Le résultat opérationnel courant atteint 4,7 milliards d'euros, en amélioration de 33%. Le résultat net consolidé part du groupe est de 3,36 milliards d'euros (29% des ventes) contre 2,44 milliards d'euros en 2021, soit une hausse de 38 %. Le consensus Factset attendait l'EBIT à 4,55 milliards d'euros et le résultat net à 3,2 milliards d'euros selon Invest.

Safran (+0,16% à 134,32 euros) a dévoilé un résultat net, part du groupe, ajusté (un format mis en avant par la société) de 1,178 milliard d'euros comparé à 760 millions d'euros en 2021. Le résultat opérationnel courant de l'équipementier aéronautique est ressorti à 2,4 milliards d'euros, en hausse de 33,4 % (+28,0 % en organique), " principalement porté par les activités de services de Propulsion et Équipements & Défense ". Le chiffre d'affaires s'élève à 19,035 milliards d'euros, en hausse de 24,8 % par rapport à 2021 et de 15,8 % sur une base organique.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice des prix à la consommation en France, harmonisé selon les normes européennes (IPCH), ​​a atteint 7​%​​​​​ sur un an en janvier, d'après les données publiées vendredi par l'Insee, confirmant sa première estimation. Par rapport à décembre, l'inflation IPCH ressort à 0,4%​​​​​, là encore conforme aux attentes. L'indice des prix à la consommation (IPC), soit l'inflation calculée aux normes françaises, est également confirmée à 6% sur un an en janvier et à ​​0,4% d'un mois sur l'autre.

L'indice des prix allemands à la production (PPI) en janvier est ressorti en baisse de 1 %, contre un consensus de -1,6% après -0,4% le mois précédent.

Aux Etats-Unis, le prix des importations en janvier sera connu à 14h30 et l'indice des indicateurs avancés en janvier à 16h00.

Vers midi, l'euro cède 0,31% à 1,0637 dollar.