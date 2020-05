Analyse mi-séance AOF France/Europe - La morosité l'emporte sur les Bourses européennes à la mi-journée

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent sur une note prudente ce mercredi à la mi-séance. Une revue médicale nuance les résultats encourageants obtenus par Moderna dans sa recherche d'un vaccin contre le Covid-19. Or, cela avait été le principal catalyseur de la forte hausse de lundi. En parallèle, les tensions sino-américaines sont toujours présentes. Attendue dans l'après-midi, la confiance des consommateurs de mai dans la zone euro pourrait jouer le rôle de déclic. Vers 11h50, le CAC 40 recule de 0,71% à 4 426,54 points et l'EuroStoxx50 cède 0,17% à 2 897,73 points.

Rolls-Royce (-3,08% à 259,35 pence) entend supprimer au moins 9 000 postes, soit 17% de ses effectifs. La décision du motoriste britannique est bien entendu liée à la pandémie de Covid-19 et à impact majeur sur le secteur aérien et aéronautique. Ces suppressions de postes concerneront principalement les activités dans l'aérien civil. En parallèle, le groupe va également réduire ses dépenses. Au total, Rolls-Royce veut économiser plus de 1,3 milliard de livres par an. Le motoriste devra débourser environ 800 millions de livres en coûts de restructuration.

En hausse de 2,28% à 129,90 euros, bioMérieux signe l'une des plus fortes progressions du SBF 120 malgré la division par deux de son dividende 2019 à 0,19 euro par action. Cette décision n'a pas été prise selon des considérations économiques, mais sociales. Le spécialiste du diagnostic in vitro entend en effet répondre aux enjeux de solidarité et de responsabilité sans précédents qu'impose la situation actuelle.

Dans le cadre d'un vaste plan de réorganisation à venir, Renault (+0,18% à 16,96 euros) pourrait fermer plusieurs sites en France, selon les Echos. Les sites de Choisy-le-Roi et des Fonderies de Bretagne devraient être fermés, ainsi que l'usine de Dieppe qui produit l'Alpine, détaille le quotidien. Pour sa part, l'usine de Flins pourrait abandonner la production de véhicules.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est finalement établi à 0,3% en avril 2020, après 0,7% en mars, selon les données publiées par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Ce taux d'inflation est inférieur à l'estimation précédente (+0,4%).

En zone euro, les investisseurs prendront également connaissance de l'indice de confiance des consommateurs de mai (16h).

Enfin, seront dévoilés aux Etats-Unis à 16h30 les traditionnels stocks hebdomadaires de pétrole.

Vers 11h50, l'euro progresse de 0,27% à 1,0950 dollar.