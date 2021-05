Analyse mi-séance AOF France/Europe - La hausse s'essouffle

(AOF) - Les marchés actions européens réduisent leurs gains à l'approche de la mi-séance tandis que Wall Street est attendu en hausse. Au chapitre économique, la récession en zone euro a été confirmée au premier trimestre 2021. La France est le seul grand pays européen qui a gardé la tête hors de l'eau. Au chapitre des entreprises, les investisseurs saluent la fusion de TF1 et M6 et les objectifs ambitieux d'Engie. La prudence d'Iliad est, en revanche, lourdement sanctionnée. Vers midi, le CAC 40 gagne 0,2% à 6 380,35 points. L'Euro Stoxx 50 progresse de 0,44% à 4 024,53 points.

Generali gagne 1,16% à 17,85 euros à Milan. L'assureur italien a publié ce matin des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Ainsi, au cours des trois premiers mois de l'année, son résultat opérationnel s'établit à 1,6 milliard d'euros, en hausse de 11% et supérieur de 9% au consensus. Generali a pu compter sur l'évolution positive de son activité Non Vie, de sa Gestion d'Actifs ainsi que sur la contribution du segment Holding et autres activités. La contribution de l'activité Vie est résiliente.

La nouvelle était attendue depuis plusieurs jours, la voici désormais officielle: TF1 est désormais le seul candidat en lice pour racheter son concurrent M6. Le groupe audiovisuel est entré en négociations exclusives avec l'allemand Bertelsmann, qui détient actuellement 48% de la Six via sa filiale RTL Group, et coiffe ainsi au poteau les autres prétendants qu'étaient Vivendi, Xavier Niel ou encore Daniel Kretinsky. En bourse, la nouvelle porte les titres TF1 et M6, la Une dominant le SBF 120 avec un bond de 5,69% à 8,83 euros, contre un gain de 2,17% à 17,88 euros pour sa future acquisition.

Iliad abandonne 9,7% à 137,2 euros malgré des résultats trimestriels en progression. La maison-mère de l'opérateur de télécoms Free est pénalisée par la suspension de son objectif 2021 de cash-flow opérationnel en France pour tenir compte de l'accélération programmée de son plan d'investissement dans la 5G.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'excédent de la balance commerciale de la zone euro en mars 2021 est ressorti à 15,8 milliards d'euros contre 29,9 milliards en mars 2020.

En deuxième estimation, le PIB de la zone euro au premier trimestre 2021 est confirmé en baisse de 0,6%. Sur un an, le PIB s'est contracté de 1,8%, conformément à la première estimation.

Aux Etats-Unis, les permis de construire et mises en chantier en avril seront dévoilés à 14h30.

Vers midi, l'euro gagne 0,55% à 1,2221 dollar.