Analyse mi-séance AOF France/Europe - La Fed et les entreprises rassurent

(AOF) - Les marchés actions européens, exceptés en Allemagne, évoluent en hausse à l'approche de la mi-séance. Les investisseurs sont rassurés par la Fed qui a confirmé hier soir le maintien d'une politique monétaire accommodante tant que le marché de l'emploi ne montrera pas de signes tangibles d'une reprise pérenne. Ils accueillent également favorablement la salve de résultats trimestriels solides publiés par des multinationales européennes évoluant dans des secteurs aussi divers qu'Unilever, Airbus, Total ou Capgemini. Le CAC 40 gagne 0,5% à 6 339 points. L'Euro Stoxx, 0,15% à 4 021 points.

Unilever progresse de près de 3% à la Bourse de Londres, à 4197,75 pence, après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel plus important que prévu. Les ventes sous-jacentes du géant des produits de grande consommation ont en effet progressé de 5,7% au premier trimestre 2021, alors que le marché misait sur +3,9%, selon un consensus fourni par le groupe.

Airbus s'élève de 2,56 % à 101,84 euros sur la place de Paris, dans le sillage de résultats supérieurs aux attentes lors du premier trimestre 2021. Le géant aéronautique a ainsi enregistré un bénéfice net de 362 millions d'euros, à comparer avec une perte nette de 481 millions d'euros un an plus tôt. Pour sa part, l'Ebit ajusté, qui sert de référence au constructeur aéronautique, a bondi de 147% à 694 millions d'euros, alors que le marché visait 635 millions. Une performance qui a conduit Goldman Sachs à réitérer sa recommandation d'Achat sur la valeur, avec un objectif de cours de 134 euros.

Capgemini (+1,84% à 154,60 euros) se distingue parmi les principales progressions de l'indice CAC 40, le groupe de conseil et de services informatiques ayant renoué plus tôt que prévu avec la croissance à données comparables. Grâce à ce début d'année plus dynamique que prévu et à une base de comparaison favorable les prochains trimestres, les analystes s'attendent à ce que le groupe relève ses objectifs annuels. Capgemini pourrait le faire à l'occasion de la publication des comptes semestriels, fin juillet.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice de confiance des consommateurs en zone euro est ressorti à -8,1 en avril, conformément aux attentes après -10,8 en mars.