Analyse mi-séance AOF France/Europe - La deuxième vague pandémique continue de peser sur les marchés

(AOF) - La tendance est toujours à la baisse ce mercredi sur les marchés européens. Les bourses se montrent une nouvelle fois fébriles face à l'évolution de la pandémie de covid-19 et aux nouvelles mesures qui ont été annoncées (ou vont l'être) sur le Vieux Continent. A cela s'ajoute un production industrielle en net ralentissement au mois d'août. De l'autre côté de l'Atlantique, la saison des résultats trimestriels va se poursuivre, ce qui devrait influer sur la tendance en fin de journée. A la mi-séance, le CAC 40 recule de 0,21% à 4 937,31 points, et l'EuroStoxx50 de 0,23% à 3 271,64 points.

Si la pandémie de Covid-19 a mis à terre de nombreuses sociétés, il a également profité à certaines. Just Eat Takeaway.com en fait partie. Le spécialiste de la livraison de repas commandés en ligne a vu ses commandes bondir de 46% lors du troisième trimestre 2020 par rapport à la même période de l'exercice précédent. En Bourse, cela se traduit par une hausse du titre de 5,65% à 9 342 pence. C'est surtout au Canada où le bond des commandes est le plus remarquable : +98%. En Allemagne, les commandes ont progressé de 47%, au Royaume-Uni de 43% et aux Pays-Bas de 32%.

EDF progresse de 1,19% à 10,225 euros après avoir actualisé à la hausse sa prévision de production nucléaire en France pour 2020. Compte tenu de l'avancement de la campagne d'arrêts programmés pour maintenance, le groupe actualise sa prévision de production nucléaire pour l'année 2020 à la fourchette 325 TWh - 335 TWh. En juillet dernier, l'électricien public avait déjà relevé à la hausse cette estimation à environ 315-325 TWh contre 300 TWh estimés le 16 avril dernier. Cette nouvelle révision constitue une bonne nouvelle pour les comptes d'un groupe mis sous pression par le Covid-19.

Europcar Mobility Group a annoncé mercredi que les consultations prévues par les "Consent Solicitation Statements" en date du 30 septembre dernier, tels que modifiés le 9 octobre, ont été conclues avec succès par la réception le 13 octobre de l'accord de la majorité requise des porteurs des émissions d'Obligations Senior 2024, d'Obligations Senior 2026 et d'Obligations Senior Garanties. De ce fait, le spécialiste de la location de véhicules a l'intention de demander la nomination d'un mandataire ad hoc dès que possible.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En août 2020, un mois marqué dans de nombreux États membres par un certain assouplissement des mesures de confinement liées au Covid-19, la production industrielle a augmenté de 0,7% dans la zone euro et de 1% dans l'UE, par rapport au mois précédent, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En juillet, elle avait augmenté respectivement de 5% et de 4,9%. En données annualisées, la production industrielle a diminué de 7,2% dans la zone euro et de 6,2% dans l'UE.

Aux Etats-Unis, les prix à la production en septembre sont attendus à 14h30. L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole est attendue à 16h30.

Vers 13h30, l'euro perd 0,05% à 1,1741 dollar.