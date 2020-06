Analyse mi-séance AOF France/Europe - La crainte d'une seconde vague de Covd-19 pèse sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions européens reculent mais limitent leurs pertes par rapport au début de séance. Les investisseurs s'inquiètent d'une possible deuxième vague de Covid-19. En Chine, un "cluster" a été détecté à Pékin où des mesures de confinement ont été ordonnées et les Etats-Unis ont enregistré plus de 25 000 nouveaux cas vendredi et samedi. Par ailleurs des statistiques chinoises, dont la production industrielle en mai, ont déçu. A Paris, Barclays a dégradé BNP Paribas et Société Générale. Vers 12h10, le CAC 40 perd 0,77% à 4 802 points et l'EuroStoxx50, 1,09% à 3 119 points.

BP abandonne 3,9% à 310,325 pence, pénalisé par un flot de mauvaises nouvelles liées à pandémie. Au-delà de ces annonces, le communiqué de la compagnie britannique pourrait représenter une importance historique. Pour la première fois, la major acte aussi clairement la fin d'un monde, celui du pétrole. Selon elle, le Covid-19 aura un impact durable sur son secteur, incitant les acteurs à accélérer encore la transition énergétique espérée par beaucoup depuis des années. Résultat, BP a réduit sa prévision du cours moyen du baril de Brent sur la période 2021-2050 de 70 à 55 dollars.

Selon un scénario déjà bien rodé depuis plusieurs mois, les valeurs bancaires amplifient l'évolution des marchés. Alors que le CAC 40 retombe aujourd'hui, les titres Société Générale et BNP Paribas reculent respectivement de 1,69% à 34,38 euros et de 1,6% à 34,41 euros. Les deux banques françaises ont fait l'objet d'une dégradation de la part de Barclays, de Pondération en ligne à Sous-pondérer. La banque britannique juge sous-évalué par le marché le risque lié à l'exposition des banques françaises au crédit à la consommation.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En avril 2020, les mesures du confinement liées au Covid-19 largement mises en place par les Etats membres ont continué à avoir un impact significatif sur le commerce international de biens, a annoncé Eurostat. Selon les premières estimations, les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde se sont établies à 136,6 milliards d'euros en avril 2020, en baisse de 29,3% par rapport à avril 2019. Les importations depuis le reste du monde ont quant à elles été de 133,7 milliards d'euros d'euros, en baisse de 24,8%.

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de juin sera publié à 14h30.

Vers 12h05, l'euro cède 0,05% à 1,1255 dollar.