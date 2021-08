Analyse mi-séance AOF France/Europe - La Chine et l'Afghanistan envoient les marchés dans le rouge

Aux Etats-Unis , les investisseurs prendront connaissance de l'indice manufacturier " Empire State " de la Fed de New York pour le mois d'août.

AXA (-0,65% à 24,28 euros) a conclu un accord avec HSBC afin de céder AXA Insurance Pte Ltd (AXA Singapour). Selon cet accord, AXA va céder AXA Singapour pour un montant total en numéraire de 575 millions de dollars américains (ou 487 millions d'euros). " Cette transaction marque une nouvelle étape dans la stratégie de simplification du groupe AXA", a déclaré Gordon Watson, directeur général d'AXA en Asie et en Afrique. La transaction devrait générer un impact négatif sur le résultat net du groupe AXA d'environ 160 millions d'euros dans les états financiers 2021.

Faurecia domine le SBF 120 ce lundi, avec un bond de 9,47% à 42,07 euros l'action. L'équipementier automobile français va mettre la main sur son homologue allemand Hella, dans le cadre d'une opération se chiffrant à près de 6,7 milliards d'euros. Faurecia va acquérir auprès du « pool familial » sa participation de 60% au prix de 60 euros par action, payé par une combinaison de 3,4 milliards d'euros en numéraire et d'actions nouvellement émises. Pour les 40 % restants, Faurecia va lancer une offre publique d'achat en numéraire au même prix.

Lufthansa recule de 3,26% à 8,96 euros sur la place de Francfort, alors que le fonds de stabilisation économique allemand a fait part de son intention de vendre jusqu'à 5% du capital du groupe aérien au cours des prochaines semaines. Cela représente un quart de sa participation. En effet, le fonds détient 20% de Lufthansa depuis la mise en place d'un plan de sauvetage massif qui visait à permettre au groupe, qui détient notamment Austrian Airlines et Brussels Airlines, de traverser la crise du Covid-19.

(AOF) - Les indices européens reculent ce lundi, après leur excellent début de mois d'août marqué par plusieurs records. Les investisseurs sont également refroidis par les données macroéconomiques décevantes en Chine, où la croissance de la production industrielle et des ventes au détail a nettement ralenti, ainsi que par la situation chaotique en Afghanistan. Dans un marché peu volatil en raison de la période estivale, Faurecia se distingue à Paris grâce au rachat de son concurrent Hella. Ainsi, à la mi-séance, le CAC 40 cède 0,84% à 6 838,06 points, et l'Euro Stoxx 50, 0,66% à 4 201,84 points.

