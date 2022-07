Analyse mi-séance AOF France/Europe - La baisse se poursuit, l'euro à un dollar

EDF bondit de 6,7% à 10,3 euros, soutenu par Reuters selon laquelle le gouvernement français pourrait dépenser plus 8 milliards d'euros pour nationaliser l'énergéticien français. L'agence de presse confirme l'intention du gouvernement de lancer une offre publique d'achat sur EDF et de parachever la prise de contrôle totale cet automne. D'après JPMorgan, cité par Reuters, l’État pourrait proposer environ 12 euros par titre, soit une prime de 53% par rapport au cours de clôture du 5 juillet, veille de l'annonce du projet de nationalisation par la Première ministre, Elisabeth Borne.

Au chapitre des valeurs européennes, BASF grappille 0,2% à 41,3 euros à Francfort après la publication de résultats préliminaires du deuxième trimestre très solide. Sur la période de trois mois close fin juin, le géant allemand de l'industrie a réalisé un bénéfice net de 2,09 milliards d'euros, en hausse de 42%. Le consensus le donnait à 1,408 milliard. Le groupe de chimie a bénéficié de la performance de sa filiale énergétique Wintershall DEA, spécialisée dans le gaz et le pétrole, qui a profité de la flambée des cours de l'énergie. L'Ebit est resté quasi-stable à 2,339 milliards contre un consensus de 2,092 milliards.

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent dans le rouge à l'approche de la mi-séance tandis que les futures sur indices laissent présager d'un début de séance une nouvelle fois morose à Wall Street. L'euro est au centre des préoccupations. La monnaie unique fluctue désormais autour de la parité face au dollar pour la première fois depuis 2002 dans la perspective d'une hausse de 75 points de base des taux de la Fed et alors que la zone euro se rapproche de la récession. A Paris, EDF bondit en prévision de l'OPA de l'Etat. Le CAC 40 cède 0,4% à 5 971 points et l'Euro Stoxx 50, 0,5% à 3 449 points.

