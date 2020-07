Analyse mi-séance AOF France/Europe - La baisse s'installe : Wall Street attendu dans le rouge

(AOF) - Les marchés européens sont désormais en repli, les futures sur les indices américains s'étant retournés à la baisse. Les indices ont été affaiblis ce matin par le secteur du luxe en raison des résultats décevants du numéro un mondial, LVMH. La forte présence de ces valeurs au CAC 40 a en particulier pénalisé le marché français. Tous les actifs baissent, même l'or qui a inscrit hier un nouveau plus haut historique. Vers 12h15, le CAC 40 perd 0,88% à 4 896 points tandis que l'EuroStoxx50 cède 0,63% à 3 282 points.

En Europe, Moncler s'enrhume aujourd'hui à la bourse de Milan, le titre perdant 4,51% à 32,85 euros. Dans le sillage des résultats décevants de LVMH, le spécialiste des vêtements de ski haut de gamme a présenté ce matin une perte de 31,6 millions d'euros au premier semestre 2020, contre un bénéfice de 70 millions il y a un an. Le résultat opérationnel est lui aussi négatif de 35,5 millions d'euros (comparé à un profit de 102,6 millions au premier semestre 2019), plombé par 40 millions d'euros de coûts extraordinaires liés au covid-19.

Pourtant réputé pour sa résistance aux aléas économiques, le secteur du luxe n'a pas été épargné par la pandémie de Covid-19. Le plus important groupe mondial, LVMH, a dévoilé hier soir une performance opérationnelle semestrielle bien plus dégradée que prévu. En conséquence, l'action LVMH (-5,12% à 380,85 euros) affiche la plus forte baisse de l'indice CAC 40, entraînant dans son sillage les titres de ses concurrents, Hermès (-2,25%) et Kering (-1,59%). Sur la première partie de l'année, LVMH a enregistré une chute de 68% de son résultat opérationnel courant à 1,671 milliard d'euros.

En revanche, groupe PSA gagne 3,22% à 15,385 euros après avoir réservé une bonne surprise au niveau de ses résultats. Le constructeur automobile a publié un chiffre d'affaires au premier semestre 2020 en recul de 34,5% à 25,12 milliards d'euros. Le résultat net (part du groupe) ressort à 595 millions contre 1,832 milliard un an plus tôt, soit une baisse de 67,5%. Pour sa part, le résultat opérationnel courant est de 517 millions contre 3,338 milliards d'euros au premier semestre 2019, correspondant à une baisse de 84,5%. La marge opérationnelle courante du groupe est de 2,1%, en baisse de 6,6 points.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance de l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en mai. L'indice de confiance des ménages du Conference Board en juillet sera, pour sa part, dévoilé à 16 heures.

Vers 12h10, l'euro recule de 0,14% à 1,1735 dollar.