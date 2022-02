Analyse mi-séance AOF France/Europe - L'optimisme persiste malgré l'inflation et l'Ukraine

(AOF) - Les marchés actions européens sont en hausse à la mi-séance. L'inflation en zone euro est ressortie à 5,1% en janvier, un nouveau record. La BCE ne devrait cependant pas annoncer demain une modification de sa politique monétaire ultra-accomodante contrairement au virage pris la semaine dernière par la Fed. L'optimisme des investisseurs est alimenté par les résultats supérieurs aux attentes dévoilés hier par Alphabet. Pour autant, le risque géopolitique avec la crise ukrainienne reste présent. Vers midi, le CAC 40 gagne 0,4% à 7 128 points. L'Euro Stoxx 50 progresse de 0,5% 4 247 points.

Au chapitre des valeurs européennes, Novartis cède 2,36% à 79,19 francs suisses après la publication de résultats 2021 et de prévisions 2022 conformes aux attentes. Le groupe suisse a a réalisé au quatrième trimestre 2021 un résultat net de 16,306 milliards de dollars, contre 2,099 milliards un an plus tôt. Le bond du résultat s'explique par le gain de 14,6 milliards provenant de la cession de sa participation dans son concurrent Roche. Le résultat net "core" a atteint 3,1 milliards (+3%, +6% à taux de change constant), soutenu principalement par la croissance du résultat opérationnel "core".

A Paris, Roche Bobois progresse de 1,92% à 37,10 euros au lendemain de la publication d'une activité annuelle supérieure aux attentes. En effet, en 2021, l'enseigne d'ameublement haut de gamme a réalisé un chiffre d'affaires record de 333,9 millions d'euros, en hausse de 25,5% sur un an, alors que les analystes de Midcap Partners anticipaient 328 millions. Ce chiffre représente également une hausse de de 21,5% par rapport à l'exercice 2019, période pré-crise. Cela "reflète à nouveau l'attractivité forte des marques du Groupe et la très bonne maîtrise des délais de livraisons", affirme Roche Bobois.

De son côté, MND décolle de 40,26 % à 5,75 euros dans le sillage de son point d'activité du premier semestre 2021-2022. Entre juillet et décembre 2021, le spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations a réalisé un chiffre d'affaires de 39,7 millions d'euros, en hausse de 41%. À mi-exercice, il s'établit déjà quasiment au niveau d'activité enregistré sur l'ensemble du dernier exercice (41 millions d'euros).

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'inflation en zone euro ressort, en première estimation, à 5,1% en janvier sur un an, contre 5% en décembre. Le consensus tablait sur 4,4%. Sur un mois, l'inflation s'établit à 0,3%. Hors énergie et alimentation, l'inflation ressort à 2,5% sur un an, après 2,7% en décembre.

Les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des résultats de l'enquête ADP sur l'emploi privé américain. L'évolution hebdomadaire des stocks pétroliers sera dévoilée à 16h30.

Vers midi, l'euro gagne 0,3% à 1,1308 dollar.