Analyse mi-séance AOF France/Europe - L'inflation record met la pression sur la BCE pour relever ses taux

(AOF) - Les marchés européens reculent sur fond de dégradation de la situation macroéconomique. L'inflation a atteint un niveau record en mai en zone euro, pénalisant le pouvoir d'achat des ménages. Le repli de la consommation qu'elle induit a entrainé une contraction de l'économie française au début d'année. En outre, l'inflation n’a peut être pas atteint son pic du fait de la hausse continue du pétrole. Dans ce contexte, la Banque centrale européenne est sous pression pour adopter une politique monétaire restrictive plus énergique. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,89% à 6504 points.

Derichebourg cède 3,02% à 7,54 euros tandis qu'Elior abandonne 1,14% à 2,78 euros. Le spécialiste du recyclage accroît, légèrement, la pression sur le groupe de restauration collective. Le 19 mai, à la surprise générale, le groupe familial, qui détenait 4,9% d'Elior, avait annoncé un accord avec les fondateurs en vue d'en contrôler 19,6%. Selon Derichebourg, cette montée au capital s'inscrit dans une logique de long terme. Le groupe soutient la stratégie d'Elior et, s'il compte demander deux sièges au conseil, le scénario d'une OPA est écarté. Hier soir, rebelote.

Sur une place parisienne dans le rouge, Pierre et Vacances grimpe de 6,46% à 7,09 euros par action, signant ainsi l'une des plus fortes hausses du SRD. L'horizon se dégage pour le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme, qui a relevé ses perspectives pour son exercice 2021-2022 (clos fin septembre). Le groupe vise désormais un Ebitda ajusté de 96 millions d'euros (contre 83 millions d'euros jusque-là) et une situation de trésorerie de 451 millions d'euros (contre 438 millions d'euros auparavant).

Sur l'exercice 2021-22, clos fin mars, Bigben a vu son résultat net chuter de 45,6% à 10,3 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a chuté de 42% à 21 millions d'euros, en haut de fourchette de l'objectif annoncé entre 19 et 21 millions d'euros. Il fait ressortir une marge de 7,6% contre 12,4%, un an auparavant. L'action du groupe présent dans l'édition de jeux vidéo, les accessoires mobiles et gaming et les produits audio perd 2,61% à 15,68 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'économie hexagonale s'est ainsi contractée de 0,2% au premier trimestre alors qu'une stabilité avait initialement été annoncée, a indiqué l'Insee. Ce recul est lié à la faiblesse de la consommation des ménages, qui a reculé de 1,5 % après une augmentation de 0,3 % quatrième trimestre.

L'institut de statistique a en outre abaissé de 0,2 point à 6,8% la progression du PIB l'année dernière. Cette double mauvaise nouvelle engendre une révision marquée de l'acquis de croissance pour 2022, c'est-à-dire l'évolution du PIB cette année si l'économie restait stable au cours des prochains trimestres. Cet acquis s'élève désormais à l'issue du premier trimestre à 1,9 %, contre 2,4 % lors de l'estimation précédente.

Sur un an en France, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee, les prix à la consommation ont augmenté de 5,2 % en mai 2022, après +4,8 % le mois précédent. Sur un mois, les prix à la consommation ont progressé de 0,6 %, après +0,4 % en avril. Après leur repli le mois précédent, les prix de l'énergie se redressent en lien avec le rebond des prix des produits pétroliers. Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé augmente de 5,8 %, après +5,4 % en avril. Sur un mois, il grimpe de 0,7 %, après +0,5 % le mois précédent.

En France, la consommation des ménages diminue de nouveau en avril, mais moins fortement qu'en mars (-0,4 % après -1,4 %, chiffre révisé de -1,3%). Les économistes tablaient sur +0,8%.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 8,1% en mai 2022, contre 7,4% en avril selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il était attendu à 7,7% par le consensus Reuters. L’inflation plus forte que prévu en Allemagne, Espagne et France ne laissait guère de doutes que ce chiffre serait supérieur aux attentes.

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en mars est attendue à 15h. L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en mai est programmé à 15h45 et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en mai, à 16h.

Vers 12h00, l'euro cède 0,43% à 1,0733 dollar.