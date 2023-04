Analyse mi-séance AOF France/Europe - L'inflation britannique et les résultats pèsent sur les indices

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera communiquée à 16h00 et le livre beige de la Fed sur la santé de l'économie américaine à 20h00.

L'inflation a légèrement ralenti sur un an en mars au Royaume-Uni à 10,1 %, contre 10,4 % en février, a annoncé ce mercredi l'Office national des statistiques (ONS). Le consensus était de 9,8%. Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,8% en mars contre un consensus de 0,5% après 1,1% le mois précédent.

Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 6,9% en mars 2023, contre 8,5% en février, a confirmé Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Un an auparavant, il était de 7,4%. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 8,3% en mars 2023, contre 9,9% en février. Un an auparavant, il était de 7,8%. Le taux d’inflation annuel core de la zone euro a aussi été confirmé à 5,7%.

Plus forte baisse de l'indice SBF120, OVHcloud flanche de 10,70% à 10,18 euros après avoir lancé un avertissement sur ses résultats annuels. Le spécialiste des services informatiques dématérialisés a été confronté sur la première partie de l'exercice à une augmentation des charges de personnels et opérationnelles sous l'effet de la forte reprise de l'inflation. Les secondes ont souffert de la hausse des prix spot de l'électricité, en Allemagne en particulier.

A Paris, Worldline (+1,58% à 39,82 euros) est propulsé en tête du CAC 40 après des discussions en vue d’un partenariat stratégique avec Crédit Agricole dans les services de paiement pour les commerçants en France. « Il est difficile d’évaluer l’impact financier de cet accord, mais ce dernier est selon nous loin d’être négligeable. Il confirme surtout le rôle de Worldline de consolidateur des services de paiement en Europe » a commenté Invest Securities. L'alliance vise à créer un acteur majeur sur le plus grand marché des paiements d'Europe continentale.

(AOF) - Les marchés européens reculent, pénalisés par les résultats décevants et une inflation toujours élevée. L'inflation au Royaume-Uni a ainsi moins reculé que prévu en mars. Dans le sillage de cette publication, les taux longs se tendent des deux côtés de l'Atlantique. En Europe, OVHCloud dévisse après son avertissement tandis que les prises de commandes d'ASML ont déçu. Aux Etats-Unis, Netflix a dévoilé une conquête d'abonnés décevante. Vers 12h20, le CAC 40 recule de 0,21% à 7 518 points et l'EuroStoxx50 perd 0,41% 4 376 points.

