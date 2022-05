Analyse mi-séance AOF France/Europe - L'Europe s'offre un rebond en attendant la Fed

(AOF) - Les bourses européennes rebondissent mardi, dans le sillage de la clôture en vert de Wall Street hier soir, après un retournement surprise en fin de séance. Une nouvelle vague de publications trimestrielles est attendue aujourd'hui, avec notamment en vedette BNP Paribas, BP ou encore Pfizer. Mais le grand rendez-vous de la semaine proviendra une nouvelle fois des Etats-Unis, la Fed devant rendre sa décision de politique monétaire demain soir. A la mi-séance, le CAC 40 gagne 0,92% à 6 484,93 points, et l'Euro Stoxx 50, 0,61% à 3 755,11 points.

Première banque française à présenter ses comptes du premier trimestre, BNP Paribas a dévoilé une performance meilleure que prévu. En conséquence, l'action de la banque de la rue d'Antin gagne 3,45% à 50,49 euros et se classe dans le top 3 du CAC 40. Le plus haut atteint depuis juin 2015 par le rendement du 10 ans allemand à 1% constitue un autre soutien au titre. BNP Paribas a bénéficié de revenus plus dynamiques que prévu et d'un coût du risque plus faible grâce à des reprises de provisions chez BancWest.

Ipsos progresse de 1,44% à 45,75 euros à Paris, dans un contexte de marché porteur. Ce matin, la société de sondages a publié une lettre à ses actionnaires pour émettre des recommandations de vote au cours de sa prochaine assemblée générale qui se déroulera le 17 mai prochain. Elle estime que les progrès qu'elle a réalisés ces dernières années sont désormais menacés par l'attitude d'une petite minorité d'investisseurs et une "incompréhension fondamentale de la part d'ISS de nos processus de gouvernance et de rémunération".

Le chiffre d'affaires de Bonduelle (-0,74% à 16,06 euros) au troisième trimestre de son exercice 2021-2022 s'est établi à 725,9 millions d'euros, soit une progression par rapport à l'exercice précédent de 7,6% en données publiées et 4% en données comparables après prise en compte des variations de change, principalement le renforcement des dollars américain et canadien. Aucune variation de périmètre n'est intervenue sur le trimestre. Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 2,17 milliards d'euros, en hausse de 2,5% en données publiées et 1% en données comparables.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les prix à la production en zone euro ont augmenté de 5,3% en mars en rythme mensuel. C'est plus que les 5% attendus par le consensus, et largement en hausse par rapport au taux de 1,1% enregistré en février.

Le taux de chômage en zone euro a atteint 6,8% au mois de mars, en baisse par rapport aux 6,9% de février (révisé). Les analystes visaient quant à eux 6,7%.

Le taux de chômage allemand est resté inchangé à 5% au mois d'avril, comme s'y attendaient les investisseurs.

Les commandes à l'industrie aux Etats-Unis seront publiées à 16h00.

Vers midi, l'euro recule de 0,07% à 1,0509 dollar.