Analyse mi-séance AOF France/Europe - L'Europe boursière reste dans le rouge

(AOF) - Les marchés européens confirment leur mauvais début de semaine et se parent une nouvelle fois de rouge ce mercredi. A environ 24 heures des annonces de la politique monétaire de la Banque centrale européenne, les investisseurs craignent toujours un ralentissement du programme de rachat d'actifs dans un contexte d'accélération de l'inflation. Dans une tribune, un membre du board de la BCE a par ailleurs affirmé que cela pourrait pousser l'institution à resserrer sa politique plus rapidement que prévu. Ainsi, le CAC 40 cède 0,71% à 6 677,99 points, et l'Euro Stoxx 50, 0,95% à 7 081,11 points.

Salvatore Ferragamo bondit de plus de 6% à 19,1 euros à Milan après la publication de résultats semestriels meilleurs que prévu. A l'image du reste du secteur, le créateur italien bénéficie à plein de l'effet "revenge buying", comme en témoigne le bond de 46,2% (à taux de change constant) à 524 millions d'euros des ventes au premier semestre. Sans surprise, les Etats-Unis et la Chine sont les principaux moteurs de la croissance. A tel point que cet été, les ventes ont retrouvé leurs niveaux d'avant Covid, se félicite la marque. Les investisseurs saluent également le bond de la rentabilité.

Scor se replie de 1,31% à 125,68 euros, le réassureur ayant fait le choix - à court terme - d'investir pour soutenir sa croissance au détriment de la rémunération des actionnaires. Les analystes soulignent ainsi l'absence d'un plan de rachat d'actions alors que le consensus tablait sur 200 millions d'euros. " Les rachats d'actions pourraient faire partie de la boite à outil à l'avenir, mais nous ne les attendons pas ", a commenté UBS. Scor a étendu son plan stratégique « Quantum Leap », qui couvre la période jusqu'au 31 décembre 2022. Le nouveau plan stratégique sera dévoilé en mars 2022.

Stellantis accuse la plus forte baisse du CAC 40, avec un repli de 2,53 % à 16,67 euros l'action, alors que Dongfeng Motor Hong Kong a cédé une partie de sa participation. Le groupe chinois a cédé 36,1 millions d'actions du constructeur franco-italo-américain, soit 1,15 % du capital, pour environ 600 millions d'euros. L'opération a été réalisée au prix de 16,65 euros par action, laissant apparaître une décote de 2,63% par rapport au cours de clôture de mardi de Stellantis (17,10 euros). A l'issue de la transaction, Dongfeng voit sa participation baisser à 4,5 % de Stellantis.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, le déficit de la balance commerciale est quasi stable depuis avril 2021 après avoir nettement augmenté depuis le début de l'année. Il s'élève en juillet à 6,6 milliards d'euros, un niveau bien supérieur à celui observé en moyenne en 2019 (4,9 milliards). En cumul sur douze mois glissants, le déficit s'établit au niveau élevé de près de 68 milliards d'euros.

L'emploi salarié a augmenté de 1,1 %, soit 289 400 emplois, après +0,6 % (+148 500) au second trimestre 2021, a annoncé l'Insee. Cette hausse provient essentiellement de l'emploi salarié privé qui augmente de nouveau fortement : +1,4 % (+265 100) après +0,8 % (+149 800 emplois). De son côté, l'emploi public croît de 0,4 % (+24 300 emplois) après une quasi-stabilité au premier trimestre (-1 300).

Les investisseurs se contenteront aux Etats-Unis de la publication à 20h du Livre Beige de la Fed.

Vers midi, l'euro recule de 0,25% à 1,1816 dollar.