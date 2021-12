Analyse mi-séance AOF France/Europe - L'Europe boursière reprend son souffle en attendant l'inflation

(AOF) - Les marchés actions européens affichent un léger repli mercredi, reprenant leur souffle après deux belles séances. Les investisseurs ont été rassurés par les données sur le variant Omicron, qui ne serait pas plus dangereux que les précédents, et peuvent désormais se concentrer sur ce qui s'annonce comme le thème central des marchés l'an prochain: la normalisation des politiques monétaires. A cet égard, les chiffres de l'inflation américaine seront attendus avec impatience vendredi. A la mi-séance, le CAC 40 cède 0,44% à 7 034,21 points et l'Euro Stoxx 50, 0,64% à 4 249,01 points.

TUI a dévoilé mercredi des résultats nettement dans le rouge au titre de son exercice fiscal 2021 (clos fin septembre). Le géant du tourisme a accusé une perte nette de 2,5 milliards d’euros (contre -3,1 milliards d’euros lors de l’exercice précédent) et une perte d’exploitation ajustée de 2,1 milliards d’euros (contre -2,99 milliards d’euros un an plus tôt). La pandémie de Covid-19 et les mesures prises pour l’endiguer dans de nombreux pays ont continué de peser sur l’activité du voyagiste. En Bourse, le titre recule de 3,72 % à 209,40 pence.

L'Oréal gagne 1% à 429,50 euros après avoir atteint en début de séance un nouveau record à 433,65 euros. Les investisseurs saluent le rachat par le numéro un mondial des cosmétiques de 4% de son capital auprès de Nestlé. Cette opération qualifiée de "stratégique" par le groupe français porte sur 22,26 millions d'actions, à 400 euros l'unité, pour un montant total de 8,9 milliards d'euros. Ces actions seront annulées et la participation du géant suisse passera de 23,3% à 20,1% tandis que celle de la famille Bettencourt Meyers augmentera de 33,3% à 34,7%.

Soitec (-4,51% à 220,40 euros) affiche l'un des plus forts replis de l'indice SBF 120, lesté par les dégradations des recommandations de JPMorgan de Surpondérer à Neutre et de Morgan Stanley de Pondération en ligne à Sous-pondérer. L'objectif de cours du premier a cependant été rehaussé de 220 euros à 240 euros. Le bureau d'études adopte une position neutre en attendant que la visibilité sur l'adoption de SmartSiC (carbure de silicium) s'améliore.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'évolution hebdomadaire des stocks pétroliers aux Etats-Unis est attendue à 16h30.

Un peu avant midi, l'euro gagne 0,22% à 1,1294 dollar.