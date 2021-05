(AOF) - Les bourses européennes voient vert en ce vendredi. Les bons chiffres du chômage et du PIB américains publiés hier après-midi continuent d'alimenter l'optimisme des investisseurs. En l'absence de véritable catalyseur et de résultats de grandes entreprises, ils s'en remettront une nouvelle fois cet après-midi aux statistiques. Et en premier lieu les dépenses des ménages outre-Atlantique ainsi que l'indice "PCE core", l'indicateur de référence de la Fed pour mesurer l'inflation. A la mi-séance, le CAC 40 gagne 0,57% à 6 472,27 points, et l'Euro Stoxx 50, +0,56% à 4 061,86 points.

C'est peut-être la fin d'un conflit qui oppose depuis près de trois ans le réassureur Scor (+2,04% à 27,02 euros) à son principal actionnaire, Covéa. Hier soir, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), saisie par le Parquet national financier au sujet d'une plainte formulée par Covéa contre Denis Kessler, le PDG de Scor, pour manipulation de cours, a en effet rendu un avis qui désavoue le mutualiste. Celle-ci a en effet examiné les conditions de ces rachats d'actions et a en conclu que "les éléments dont elle dispose ne permettent pas d'étayer des allégations de manipulation de cours".

La consolidation dans le secteur des paiements se poursuit. En effet, Worldline (+1,41% à 78,91 euros) a signé un accord portant sur l'acquisition de 92,5 % du capital de Cardlink, le principal fournisseur de services réseau en Grèce (Network Services Provider - NSP) pour 130 millions d'euros. Si le directeur général, Georges Drimiotis, conserve 7,5% du capital, Worldline dispose d'une option pour racheter cette participation au bout de 5 ans.

Pizzorno Environnement cède 1,8% à 21,4 euros malgré des résultats annuels résistants et des perspectives encourageantes. Le spécialiste de la gestion des poubelles a accusé au titre de son exercice 2020 une perte nette de 5,1 millions d'euros, contre un bénéfice de 1,8 million un an plus plus tôt. Le groupe a été pénalisé par le repli de son chiffre d'affaires lié aux mesures de confinement et par des charges exceptionnelles liées à la non-reconduction délibérée des contrats au Maroc, dont celui d'Oum-Azza.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice des prix à a production a reculé de 0,3% en avril par rapport à mars, après une hausse de 1% sur la période précédente. En données annualisées, il a progressé de 7,3% en avril, contre +4,6% en mars.

Le taux d'inflation français au mois de mai s'établit à 1,4% sur un an, selon les données préliminaires de l'INSEE, soit parfaitement conforme aux attentes du marché. En avril, il était de 1,2%. Le taux d'inflation harmonisé ressort quant à lui à 1,8%, après 1,6% le mois précédent.

Au premier trimestre 2021, le produit intérieur brut (PIB) français a baissé 0,1%, selon les estimations définitives de l'INSEE, après une première estimation à +0,4%. Il avait chuté de 1,5% au quatrième trimestre 2020.

En France, les dépenses de consommation des ménages en biens ont lourdement chuté en avril. Elles s'inscrivent ainsi en baisse de 8,3 % en volume par rapport au mois précédent, a annoncé l'Insee. Cette baisse provient principalement des achats de biens fabriqués (-18,9 %), et s'explique par la mise en place du troisième confinement à compter du 3 avril sur l'ensemble du territoire. De leur côté, les dépenses en énergie ne se replient que légèrement (-0,6 % après +1,6 %) ainsi que la consommation alimentaire (-0,2 % après +0,7 %).

L'indicateur de confiance des consommateurs dans la zone euro a été confirmé à -5,1 en mai 2021, après -8,1 en avril, en hausse pour le quatrième mois consécutif. Il atteint ainsi son plus haut niveau depuis octobre 2018, soutenu par la réouverture progressive de l'économie et l'accélération du rythme de vaccination anti-Covid.

Vers midi, l'euro cède 0,07% à 1,2187 dollar.